Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu: "Takım ruhundan uzak bir şekilde maçları kaybetmeye üzülüyoruz" - Son Dakika

Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu: "Takım ruhundan uzak bir şekilde maçları kaybetmeye üzülüyoruz"

16.12.2020 22:35
Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu:

Fenerbahçe Kulübünün erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, mağlubiyetten çok mağlubiyetlerin alınış şekline üzüldüklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübünün erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, mağlubiyetten çok mağlubiyetlerin alınış şekline üzüldüklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın performansını değerlendirerek, "Mağlubiyetlerden çok mağlubiyetlerin alınış şekillerine çok üzülüyoruz. Savaşmamaya çok üzülüyoruz. Takım ruhundan uzak bir şekilde maçları kaybetmeye üzülüyoruz. Üstümüzde bunun hayal kırıklığı var. Bunu ben kabullenemiyorum. Taraftarlarımız da kabullenemiyor." diye konuştu.

Bir kriz yaşandığını ve krizi aşmak için çalıştıklarını söyleyen Komsuoğlu, "Onlarda doğal olarak tepkilerini bizlere veriyorlar. Biz de bu tepkilerden tamamen ders çıkarmak adına gerek Maurizio, gerek hocamızla, gerek teknik ekiple, gerekse oyuncularla sürekli toplantılar yapıyoruz. Esasında bu bir anlamda kriz. Bu krizi aşmak için çalışmalar yapıyoruz. En kısa sürede yine Fenerbahçe'mizi istenilen seviyeye ulaştıracağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bütçemizi yarı yarıya oranla düşürdük"

Sarı-lacivertli basketbol takımının bütçesini yarı yarıya düşürdüklerini ve bir geçiş döneminde olduklarını kaydeden Sertaç Komsuoğlu, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıl kadromuzda yer alan sembol isimlerin yerine bu sene yeni transferlerimiz oldu. Yeni bir kadromuz oluştu. Esasında bu zorlu bir geçiş yılı. Bütçemizi yarı yarıya oranla düşürdük. Sonuçta bütçe ne olursa olsun, sahada terinizi son damlasına kadar akıtırsanız, o farkı kapatabilirsiniz. Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Taraftarlarımız yok. Sponsorlarımız yine büyük destekler veriyorlar ama bir yandan da gişe kaybımız var. Taraftarlarımız salonda bizimle olamıyor. Bu geçiş sürecinde birçok etken üst üste gelince daha da yorucu bir hal aldı. Sezona da çok iyi galibiyetlerle başlamıştık ancak sonrasında kaybedilen maç serisi oldu. Burada takım güvenini biraz kaybetti. Seyircimiz olsaydı CSKA, Bayern Münih ve Valencia maçlarını yüzde yüz kazanacağımıza inanıyorum."

"Alba Berlin maçında sahada yoktuk"

Komsuoğlu, Alba Berlin karşısında Fenerbahçe takımının sahada olmadığını ve savaşamadıklarını söyleyerek, "O yenilginin, o görüntünün hiçbir şekilde mazereti yok. Alba Berlin maçında sahada yoktuk. Taraftarlarımızın 'Fenerbahçe savaşmıyor, Fenerbahçe yenilsin ama savaşsın' sözüne katılıyorum. Hepimiz katılıyoruz. O maçta savaşmadık ve bu hepimizi üzdü. Hiçbir açıklama Alba Berlin maçını anlatmaya yeterli değil. Biz böyle maçlar yaşamak ve taraftarlarımıza yaşatmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu takımın krediye ihtiyacı var ve bu krediyi almaya da hakkı var"

Sarı-lacivertli takımın taraftar nezdinde krediye ihtiyacı olduğunu ve bunu hak ettiğine değinen Komsuoğlu, "'Aynı cinsten kuşlar birlikte uçarlar' diye çok beğendiğim bir laf vardır. Bu takımda herkes aynı cinste, aynı karakterde, aynı dirayette. Bunlar bu krizi atlatıp tekrar sarı lacivert çubuklu için savaşmaya başlayacaklar ve takımımızı istenilen yerlere taşıyacaklar. Ben önce Türkiye Basketbol Ligi'nde, arkasından da Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) en iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bu konuda da şu aşamada tek isteğim taraftarımızın bize inanması, bize kredi vermesidir. Bu takımın krediye ihtiyacı var ve bu krediyi almaya da hakkı var." ifadelerini kullandı.

"İnşallah 2023 Avrupa Ligi finalini İstanbul'a alacağız"

Sertaç Komsuoğlu, THY Avrupa Ligi'nin dörtlü finalini yeniden İstanbul'a almak için girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

"2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı. Türk Hava Yolları ile görüştük ve dedik ki 'Gelin Cumhuriyetimizin 100. yılında Final-Four'u tekrar İstanbul'a alalım.' Barselona'da EuroLeague'e gittim ve EuroLeague Başkanı ile de görüştüm. Aynı konuyu konuştuk ve onlar da heyecanlandı. Çok enteresan olacağını söylediler. İnşallah 2023 Avrupa Ligi finalini İstanbul'a alacağız. O zaman bizim de hedefimiz 2023 EuroLeague'de tekrar finali oynamak."

ALBA Berlin, Fenerbahçe, Euroleague, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu: 'Takım ruhundan uzak bir şekilde maçları kaybetmeye üzülüyoruz' - Son Dakika Spor


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