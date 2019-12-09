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Fenerbahçeliler biletleri anında tüketti

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın bilet satışları devam ediyor.

Fenerbahçeliler biletleri anında tüketti, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın bilet satışları devam ediyor. 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Sivasspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti.


Bugün öğle saatlerinde satışa çıkan misafir tribünündeki bin 590 bilet yarım saat içinde tamamen tükendi.


Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:42 
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