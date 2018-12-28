Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeliler Derneğinde Değişim

Fenerbahçeliler Derneğinde Değişim

1 saat önce

Çanakkale Fenerbahçeliler Derneğinin yeni başkanı Dr. Güven Serçe oldu.

Fenerbahçeliler Derneğinde Değişim, System.String[]

Daha önceki Çanakkale Fenerbahçeliler Dernek başkanı Erman Büyükgaga'dan görevi devralan Dr. Güven Serçe yeni ekibini kurdu. Serçe'nin yeni ekibi Başkan yardımcısı Halil Ertuğrul, yönetim kurulu Bora Ersöz, Ali Bayraktar, Ercüment Furuncu, Ayhan Dündarve Sinan Arabacıoğlu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Elmalı Bahçede bir araya gelen yeni yönetim ve fenerbahçiler dernek üyeleri pasta keserek kutlama yaptılar vegönüllerince eğlendiler. Hep birlikte " Biz Fenerbahçeliyiz, Fenerbahçeli olunmaz, Fenerbahçeli doğulur, Fenerbahçe yenilse bile bizler sonuna kadar fenerbahçenin yanındayız" dediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:36 Kaynak: Bültenler

Bora Füzesi, Çanakkale, Güncel
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