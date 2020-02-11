Fenerbahçeliler Derneğinden 30 öğrenciye forma - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeliler Derneğinden 30 öğrenciye forma - Son Dakika Spor

Fenerbahçeliler Derneğinden 30 öğrenciye forma

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesindeki 11 Temmuz Ortaokulu öğrencileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla Fenerbahçe'den forma istedi.

Fenerbahçeliler Derneğinden 30 öğrenciye forma, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesindeki 11 Temmuz Ortaokulu öğrencileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla Fenerbahçe'den forma istedi. Matematik öğretmeni Müslüm Güven'in hesabı üzerinden yapılan paylaşımı gören Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği, öğrencilere bir sürpriz yaparak isteklerini yerine getirdi. Dernek Başkanı Sinan Camcıoğlu ile derneğin üyeleri Barış Demir, Kerem Küçükparmak, İsmail Aykut Kök, Özgür Muşlu, Berat Özyaşar ve Mehmet Şükrü Özyaşar öğrencilerin okuduğu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki okula gitti. Öğrencilerle görüşen dernek üyeleri, 30 forma ve 30 takım bayrağı hediye etti. Hediyelerinin alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.


Derneğin önümüzdeki günlerde maddi durumlarının iyi olmadığını tespit ettikleri öğrencilere ise kıyafet yardımında bulunacakları öğrenildi.


Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...


Fenerbahçe, Şanlıurfa, Birecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:23 
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