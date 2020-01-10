Fenerium mağazası Highway'de açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerium mağazası Highway'de açıldı - Son Dakika

Fenerium mağazası Highway'de açıldı

6 saat önce

Türk Perakende Sektörünün mağazalar zinciri, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini Fenerbahçeli taraftarlarla buluşturan Fenerium, yeni mağazasıyla Highway Outlet'te açıldı.

Fenerium mağazası Highway'de açıldı, System.String[]

Türk Perakende Sektörünün mağazalar zinciri, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini Fenerbahçeli taraftarlarla buluşturan Fenerium, yeni mağazasıyla Highway Outlet'te açıldı.


Ürün tasarımından mağaza mimarisine, personel eğitiminden fiyat politikasına kadar birçok detaylı ayrıntıyı planlayarak örnek mağazaları ve satış noktalarıyla Fenerbahçe taraftarlarına hizmet veren Fenerium, yeni şubesiyle HighWay Outlet'te açıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerine ulaşmak isteyen tüm taraftarlar, Highway Outlet'te faaliyete başlayan Fenerium mağazasına uğrayıp alışveriş keyfini Fenerbahçeli olmanın ayrıcalığıyla yaşayabilirler. - BOLU

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:39 Kaynak: İHA
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