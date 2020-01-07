Fenilketonüri hastası Özlem, tedavisi için destek bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenilketonüri hastası Özlem, tedavisi için destek bekliyor - Son Dakika

Fenilketonüri hastası Özlem, tedavisi için destek bekliyor

6 saat önce

Muş'ta yaşayan fenilketonüri hastası 13 yaşındaki Özlem Şavli, rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşıyor.

Muş'ta yaşayan fenilketonüri hastası 13 yaşındaki Özlem Şavli, rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşıyor.

Muratpaşa Mahallesinde yaşayan 6 çocuklu Şavli ailesinin doğuştan fenilketonüri hastası olan kızı Özlem, et, süt, buğday, kuru yemiş, baklagil ve hazır besinleri tüketemiyor.

Baba Alican Şavli, fenilketonüri hastalarının tüketebileceği gıdaların genelde yurt dışından temin edildiğini, bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Kızının evde yapılan yemekleri tüketemediğini belirten Şavli, "Kızımın canı çekmesin diye çoğu zaman istediğimiz yemeği yapamıyoruz. Bu hastalığın çok zor tarafları var. Özlem'in ömür boyu taşıyıcı bir hastalığı var. Diyetleri çok pahalı olduğu için gıdasının hiçbirini alamıyorum. Kızım bu gıdaları tüketemediğinden sürekli denge kaybına maruz kalıyor ve zekası 5 yaşındaki çocuk gibi. Gıdaların tamamını yurt dışından almamız gerekiyor. Özellikle devletten ve yardımseverlerden destek bekliyorum. Yurt dışından bu gıdaları alabilmemiz için aylık 4 bin lira gerekiyor." diye konuştu.

Anne Gülcihan Şavlı ise, kızının normal gıdaları tüketmesi halinde zeka geriliği ile karşı karşıya kalacağını belirterek, tedavisi için destek istedi.

Hastayı ziyaret eden Çölyak Derneği Başkanı Züleyha Almaz da fenilketonüri hastalarının Çölyak hastalarından daha sıkıntılı süreçlerinin olduğunu, ailenin de gıda temin etmede sıkıntı yaşadığını aktardı.

Fenilketonüri hastası Özlem, tedavisi için destek bekliyor

Muratpaşa, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:23 Kaynak: AA
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