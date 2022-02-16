Üye Girişi
Fenilketonüri (PKU) Hasta Yolculuğu 2021 Araştırması sonuçları açıklandı - Son Dakika

Fenilketonüri (PKU) Hasta Yolculuğu 2021 Araştırması sonuçları açıklandı

16.02.2022 14:49
Fenilketonüri (PKU) Hasta Yolculuğu 2021 Araştırması sonuçları açıklandı

PKU Aile Derneğince düzenlenen Fenilketonüri (PKU) Hasta Yolculuğu 2021 Araştırması, PKU'lu bireyler ve yakınlarının eksikliğini hissettiği ya da bilgi sahibi olmak istediği konuları ortaya çıkardı.

PKU Aile Derneğince düzenlenen Fenilketonüri (PKU) Hasta Yolculuğu 2021 Araştırması, PKU'lu bireyler ve yakınlarının eksikliğini hissettiği ya da bilgi sahibi olmak istediği konuları ortaya çıkardı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, PKU Aile Derneği, Fenilketonüri (PKU) Hasta Yolculuğu 2021 Araştırması'nın sonuçları Nadir Hastalıklar Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Yılmaz Atakay, toplantıda yaptığı konuşmada, hastalığın, fenilalanin adı verilen aminoasidi tirozin isimli diğer bir aminoaside çeviren fenilalanin hidroksilaz enziminin genetik olarak eksik bulunmasıyla ortaya çıktığını anlattı.

Bu enzim vücutta olmadığında fenilalanin vücutta biriktiğini, bunun da zeka geriliği, nöbet geçirme, saldırganlık, ciltte döküntü gibi bulgulara neden olduğunu vurgulayan Atakay, "Bebek doğduğunda normaldir ancak beslenmeye başladığında yavaş yavaş fenilalanin birikmeye başlar ve bebek birkaç aylık olduğunda ilk bulgular görülmeye başlar." ifadelerini kullandı.

Hastalık erkenden tanınmaz ve tedavi başlanmazsa ağır zeka geriliği ve nörolojik bulguların geliştiğine değinen Atakay, "PKU Aile Derneği olarak en büyük dileğimiz, düşük proteinli beslenen tüm nadir çocuklarımızın, kendi yolculuklarına, hak ihlalleri yaşamadan, bilinçli ve adil bir şekilde devam edebilmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma sonuçları ve gençlerin söylemlerinden yola çıkarak, "Karşı Komşu" adlı bir de animasyon filmi hazırladıklarını belirten Atakay, bu filmde, hastalık yönetim sürecinin günlük yaşama nasıl yansıdığı ve düzenli tedavinin öneminin anlatıldığını kaydetti.

"Tedavi ile PKU'lu bireylerin normal bir sosyal yaşantıya sahip olmaları mümkün"

Çocuk Beslenme Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Kıykım da yeni doğan tarama programıyla PKU'lu hastalarda hiçbir klinik etkilenme olmadan tedaviye başlama şansı elde edildiğini aktardı.

Tanı veya tedavide geç kalındığında ilerleyici beyin hasarı, buna bağlı gelişme ve zeka geriliği, otizm benzeri davranış sorunları görülebildiğini ifade eden Kıykım, şunları kaydetti:

"Hastalara tanı anından itibaren düşük fenilalanin içeren diyet tedavisi uygulanmakta, düzenli aralıklarla kan fenilalanin ölçümü ile tedavi düzenlenmektedir. Hastaların yaşam boyunca kendilerine uygun diyet tedavisini uygulamaları şiddetle önerilmektedir. Tedavi ile PKU'lu bireylerin normal bir sosyal yaşantıya sahip olmaları mümkündür."

Araştırmaya 182 PKU'lu birey katıldı

Araştırmaya 95'i kadın, 87'si erkek toplam 182 PKU'lu birey katıldı. Araştırmaya katılanların 66'sını 0-12, 44'ünü 13-19, 72'sini ise 20 yaş ve üstü olan bireyler oluşturdu.

Araştırmaya katılan PKU'lu bireyler ve yakınlarının eksikliğini hissettiği ya da daha çok bilgi sahibi olmak istediği konular incelendiğinde, yeni tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak, doktoru ile daha sık görüşebilmek, yeni beslenme olanakları hakkında bilgilendirilmek ve gıda etiketlerinin daha detaylı olması gibi talepler öne çıktı.

Araştırmada yaşla beraber hastalık kontrolünün azalması sonucunda bilişsel ve psikososyal semptomların arttığı görülürken, çalışmaya katılan tüm PKU'lu bireylerin düşük proteinli/fenilalaninden kısıtlı ürünlerin kullanımında karşılaştıkları zorluklara yönelik düşünceler de sıralandı.

Toplantıda, derneğin hazırladığı "Karşı Komşu" adlı animasyon film de ilk kez izleyiciyle buluştu.

YORUMLAR
500

Deniz Yılmaz, Animasyon, Genetik, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenilketonüri (PKU) Hasta Yolculuğu 2021 Araştırması sonuçları açıklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:25 İmamoğlu'ndan jest! Ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi
15:14 Macron ve Scholz'ı uzun masada karşılayan Putin, Bolsonaro ile görüşmesinde ters köşe yaptı
15:05 Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a sert sözler!
14:51 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı
14:45 Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım
14:41 Oğlum dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor! Ailesi Efe'yi nasıl koruyacak?
14:40 FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü
14:39 Erdoğan BAE dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: Muhalefet toplantısından bir şey çıkmaz, halkı enflasyona ezdirmeyiz!
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 15:30:35. #1.12#
SON DAKİKA: Fenilketonüri (PKU) Hasta Yolculuğu 2021 Araştırması sonuçları açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement