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Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun - Son Dakika

Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun

09.06.2021 11:32

Hande Erçel'e "Bazlama surat" dediği için davalık olan fenomen Lütfi Alp Kılınç, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bin TL tazminat ödemesine karar verilen Kılınç, instagram hesabından fotoğraf paylaşıp "Başımın gözümün sadakası olsun" dedi.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan fenomen Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle açtığı tazminat davasında, bin lira tazminat kazandı.

HANDE, ALP'E AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, "hakaret" suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrildi. Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Hande Erçel, Alp Kılınç'ın bu paylaşımının ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

"BAŞIMIN GÖZÜMÜN SADAKASI OLSUN"

Erçel'in açtığı davayı kaybeden Kılınç, 768 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dava haberinin bir fotoğrafını yayınlayan fenomen, oyuncuyu hedef alarak "Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın bugünkü eserini bana borçlusun 1000 TL'de başımın gözümün sadakası olsun" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'in açtığı davayı kaybeden fenomen Alp Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun

Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun

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Son Dakika Magazin Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Bilir Kişi : Haber bir yana... Bu hanımefendi gerçekten yeteneksiz. Bunu anlamak için okul okumaya vs. gerek yok. Ama işte birilerinin ittirmesi ile bir yerlere gelinip, başımıza çıkarılıyorlar. Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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