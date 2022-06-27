Son dakika haberi: Fenomen avukatın sosyal medya soruşturmasında 'ceza verilmesine yer yok' kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Fenomen avukatın sosyal medya soruşturmasında 'ceza verilmesine yer yok' kararı

27.06.2022 10:53

Gelen son dakika haberlerine göre Fenomen avukatın sosyal medya soruşturmasında 'ceza verilmesine yer yok' kararıİSTANBUL 'Adliyede bir gün' başlığı ile sosyal medyada video paylaşımı yaparak reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında İstanbul Barosu tarafından yürütülen soruşturma...

Fenomen avukatın sosyal medya soruşturmasında 'ceza verilmesine yer yok' kararı

İSTANBUL 'Adliyede bir gün' başlığı ile sosyal medyada video paylaşımı yaparak reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında İstanbul Barosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Sosyal medya hesabından 2019 yılında 'adliyede bir gün' başlığı ile video paylaşımı yapan avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

"İş elde etme amacım yoktu"

Soruşturma çerçevesinde dosyaya cevap dilekçesi sunan avukat Kaçmaz, hakkında hangi eylemden ötürü reklam yasağı ile karşı karşıya kaldığının tarafına somut olarak bildirilmediğini, savunma hakkının zedelendiğini, sosyal medya hesabının kişisel bir sayfa olduğunu, hitap kitlesinin genç meslektaş ve hukuk öğrencilerinden oluştuğunu söyledi. Paylaşımlardaki amacının iş elde etme olmadığını kaydeden Kaçmaz, hesabında 'Av.' İbaresinin ve ofis adresinin bulunmadığını, reklam yasağına aykırı davrandığını kabul etmediğini belirtti.

İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, hakkında re'sen soruşturma açılan Fatma Begüm Kaçmaz'ın paylaşımlarının İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nca net olarak belirtilmediğini kaydetti. Disiplin kurulu, Kaçmaz'ın sosyal medya hesabında somut herhangi bir paylaşımının görülmediğine kanaat getirerek Kaçmaz hakkındaki soruşturma ve kovuşturma kararının şekil ve usul açısından Avukatlık Kanunu 137. maddesine uymadığını belirtti.

'Disiplin cezası verilmesine yer yok' kararı

Reklam yasağı yönetmeliği maddesince Avukat Kaçmaz'a Baro tarafından gönderilmesi gereken bir uyarı yazısı gönderilmediğini ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı bir durum saptanamadığını gerekçe gösteren İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, Avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi.

İstanbul Barosu'nun bu karara itirazı üzerine kararı inceleyen Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, avukatların işlediği fiillerin disiplin hukuku yönünden bir aykırılık oluşturup oluşturmadığının soruşturma aşamasında tespitinin yapılması, disiplinsiz davranışların açıkça ortaya konulması gerektiğinin tartışmasız olduğunu vurgulayarak itirazı reddetti. Avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Fenomen avukatın sosyal medya soruşturmasında 'ceza verilmesine yer yok' kararı - Son Dakika

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