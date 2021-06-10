Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 10 Haziran 2020'de hayatını kaybetti. 31 yaşında hayata gözlerini yuman fenomen, ölümünün 1. senesinde de takipçileri tarafından unutulmadı.

DOSTLARI TARAFINDAN ANILMADI

Çalışır, yakın dostları Cemal Can Canseven, Selin Ciğerci ve Danla Bilic gibi ünlü isimler tarafından anılmadı. Çalışır'a yapılan vefasızlığa sessiz kalamayan sosyal medya kullanıcıları "Caner öldüğüyle kaldı" ve "Arkadaşlıkları cenaze törenine kadardı" yorumları yaptı.

KERİMCAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Çalışır'ın ölümünün 1. yılının gündem olmasının ardından sessiz kalmayan Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yakın arkadaşıyla fotoğrafını paylaşarak "Bugün tam 1 yıl oldu aramızdan ayrılalı. O kadar çok özlüyorum ki seni... Nurlar içinde uyu Caner'im" yazdı.