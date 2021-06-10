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Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti - Son Dakika

Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti

10.06.2021 16:15

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümünün 1. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılan Çalışır'ın ünlü arkadaşlarından hiçbirinin ölüm yıl dönümüne özel bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 10 Haziran 2020'de hayatını kaybetti. 31 yaşında hayata gözlerini yuman fenomen, ölümünün 1. senesinde de takipçileri tarafından unutulmadı.

DOSTLARI TARAFINDAN ANILMADI

Çalışır, yakın dostları Cemal Can Canseven, Selin Ciğerci ve Danla Bilic gibi ünlü isimler tarafından anılmadı. Çalışır'a yapılan vefasızlığa sessiz kalamayan sosyal medya kullanıcıları "Caner öldüğüyle kaldı" ve "Arkadaşlıkları cenaze törenine kadardı" yorumları yaptı.

KERİMCAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Çalışır'ın ölümünün 1. yılının gündem olmasının ardından sessiz kalmayan Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yakın arkadaşıyla fotoğrafını paylaşarak "Bugün tam 1 yıl oldu aramızdan ayrılalı. O kadar çok özlüyorum ki seni... Nurlar içinde uyu Caner'im" yazdı.

1 yıl önce hayatını kaybeden Caner Çalışır'a ölüm yıldönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık
1 yıl önce hayatını kaybeden Caner Çalışır'a ölüm yıldönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık
Caner Çalışır
Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti

Caner Çalışır, Sosyal Medya, Haziran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti - Son Dakika Magazin


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