Fenomen Cemre Solmaz'ın Serenay Sarıkaya hayranlığı

TikTok'dan çıkarak IG ve YouTube'da 1 Milyona ulaşan ilk fenomen olan Cemre Solmaz'ın yükselişi devam ediyor. 21 yaşındaki genç fenomen sosyal medya mecralarında paylaştığı videolarla milyonlarca takipçiye ulaştı. Ayrıca ulusal ve uluslararası birçok marka ile dirsek temasında olan Cemre Solmaz şu sıralar sosyal medyanın yükselen yıldızı konumunda...

Daha önce verdiği röportajda, 484 milyon TikTok videosu izlediğini söyleyen Solmaz, "Bundan 15 sene sonra dönüp baktığımda bir sinema filmimin olmasını istiyorum. Kalıcı olmak istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

İspanya merkezli moda devleri ile işbirliği yapmakta olan Solmaz'ın önümüzdeki dönemlerde çok ses getirecek bir şarkı hazırlığında olduğu biliniyor.

Ayrıca sinema filmi hayalinin olduğu da bilinen Cemre Solmaz'ın Serenay Sarıkaya hayranı olduğu söyleniyor.