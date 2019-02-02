Son Dakika Haberleri: Fenomen Çiğ Köfteciden Tepki Çeken Hareket

Fenomen Çiğ Köfteciden Tepki Çeken Hareket

1 saat önce

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendi.

Fenomen Çiğ Köfteciden Tepki Çeken Hareket, System.String[]
"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendi. Gençlere vurarak kovalayan fenomen çiğ köftecinin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, bu sefer ortaya çıkan başka bir videoyla gündeme geldi. Videoda çiğ köftecinin dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendiği görülüyor. Gençlere sinirlenen fenomen çiğ köfteci, gençlere vurarak dükkanın önünden kovaladı. O anların videosu ise sosyal medyada yayınlanınca fenomen çiğ köfteci büyük tepki topladı. Videoda çiğ köftecinin çocukları hareket ederek kovaladığı görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

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