Fenomen Çiğ Köfteciden Tepki Çeken Hareket
43 dakika önce
Fenomen çiğ köfteciden tepki çeken hareket Fenomen çiğ köfteci dükkanının önünde şarkı söyleyen gençleri dövdüİSTANBUL - "Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendi.
Fenomen çiğ köfteciden tepki çeken hareket
Fenomen çiğ köfteci dükkanının önünde şarkı söyleyen gençleri dövdü
İSTANBUL - "Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendi. Gençlere vurarak kovalayan fenomen çiğ köftecinin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.
"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, bu sefer ortaya çıkan başka bir video ile gündeme geldi. Videoda çiğ köftecinin Dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendiği görülüyor. Gençlere sinirlenen fenomen çiğ köfteci, gençlere vurarak dükkanın önünden kovaladı. O anların videosu ise sosyal medyada yayınlanınca fenomen çiğ köfteci büyük tepki topladı. Videoda çiğ köftecinin çocukları hareket ederek kovaladığı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:23 Kaynak: İHA
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