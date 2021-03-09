Fenomen çitten "Fake Hesap"

2019 yılında evlendiği eşi Berna Ökmen ile sosyal medya fenomeni haline gelen Görkem Ökmen, yeni bir çalışmayla müzik piyasasında. Sözleri ve bestesi Görkem Ökmen'e, yorumu ise eşi Berna Ökmen'a ait olan "Fake Hesap" adlı eseri El Roman Müzik etiketi ile sevenlerine sundular.