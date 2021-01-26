Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı
26.01.2021 00:28
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi fenomen dizi Çukur'a konu oldu. Dizinin bir sahnesinde yer alan "Mesut bile geldi sen gelemedin" duvar yazısı sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin yankıları sürüyor.
Hem dünyada hem de Türkiye'de futbolun gündemine oturan transfer Show TV'nin ekranlara kilitleyen fenomen dizi Çukur'a da konu oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünde Mesut transferine ekranlara yansıyan "Mesut bile geldi sen gelemedin" duvar yazısıyla gönderme yapıldı.
MESUT ÖZİL DETAYINI KAÇIRMADILAR
Bu görüntünün ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Dizinin takipçileri tarafından özellikle Twitter'dan Fenerbahçe, Mesut Özil ve Çukur'u etiketleyip görselle birlikte paylaşım yaptı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZA ATACAK
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil'in Çarşamba günü görkemli bir törenle sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.
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