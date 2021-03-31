Fenomen doktor Berika Demir, evliliğe ilk adımı attı.
Demir, meslektaşı Ali Osman'la nişanlandı.
Geceden renkli karelerini paylaşan fenomen doktor, "Misafir olarak geldin sanmışım gönlüme... Meğer ev sahibi olacakmışsın bütün ömrüme" diye yazdı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan Demir'e, mutluluk mesajı yağdı.
Fenomen doktor, kahve yaptığı anları da yayınladı.
Demir, bu mutlu gününde hayranlarına hediye vermeyi de ihmal etti.
Fenomen doktor, çekilişle iki tane kahve makinesi verdi.
849 bin takipçisi olan Demir'e nişanlısı, "Ne güzel tamamladın beni" diye karşılık verdi.
Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren fenomen doktor, gecede kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
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