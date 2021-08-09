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Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi - Son Dakika

Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi

09.08.2021 15:03

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlilik kararı aldı. Ancak düğün hazırlıklarına başlayan Can Maxim Mutaf'ın ailesinin borçlarından dolayı evine ve milyonluk arabasına haciz konuldu.

Uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Duygu Özaslan'a geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi eden Can Maxim Mutaf, şimdilerde zor günler geçiyor. Şimdiden evlilik hazırlıklarına başlayan Mutaf'ın, ailesine ait bazı borçlardan dolayı evine ve son model milyonluk Maserati arabasının üstüne haciz konmuş.

HACZİ KALDIRMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

Takvim'de yer alan habere göre, Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen haciz memurlarını karşısında görünce şok geçiren ve üzülen Can Maxim Mutaf, şimdilerde mallarına yapılan haczi kaldırmaya çalışıyormuş.

Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın evine haciz geldi

SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Duygu Özaslan ise dün peş peşe yayınladığı videolarda son günlerde neler yaptığını anlattı. Ancak fenomen sevgilisinin yaşadığı zor günlerden bahsetmedi. Mutaf da konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi

Can Maxim Mutaf, Maserati, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi - Son Dakika Magazin


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