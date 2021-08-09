Uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Duygu Özaslan'a geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi eden Can Maxim Mutaf, şimdilerde zor günler geçiyor. Şimdiden evlilik hazırlıklarına başlayan Mutaf'ın, ailesine ait bazı borçlardan dolayı evine ve son model milyonluk Maserati arabasının üstüne haciz konmuş.
Takvim'de yer alan habere göre, Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen haciz memurlarını karşısında görünce şok geçiren ve üzülen Can Maxim Mutaf, şimdilerde mallarına yapılan haczi kaldırmaya çalışıyormuş.
Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Duygu Özaslan ise dün peş peşe yayınladığı videolarda son günlerde neler yaptığını anlattı. Ancak fenomen sevgilisinin yaşadığı zor günlerden bahsetmedi. Mutaf da konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
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Son Dakika › Magazin › Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi - Son Dakika Magazin