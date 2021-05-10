Fenomen Duygu Özaslan'ın 'Bikinili pozu' olay oldu! Özaslan eleştiri yağmuruna tutulan poz için yorumları ifşa etti

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor.

Fenomen isim, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notunu düştü. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken bazı mesajlar Özaslan'ı oldukça kızdırdı.

KÖTÜ YORUMLARI İFŞA ETTİ

Özaslan, gelen kötü yorumları sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Özaslan'a gelen tepkilerin çok sayıda olması dikkatlerden kaçmadı.

"HALA BİRİLERİ BENİM AHLAK BEKÇİLİĞİMİ YAPIYOR"

Hızını alamayan Özaslan başka bir paylaşımda da, "Yıl olmuş 2021, ben gelmişim 30 yaşına... Hala birileri benim ahlak bekçiliğimi yapıyor, yüzüm, gözüm, fiziğim hakkında abuk sabuk konuşuyor. Azıcık ilerin gidin, azıcık kendinizi geliştirmeyi deneyin. Bir 'Ben ne yapıyorum ya' deyin. Siz bunları yazarken utanmıyorsanız beni hiç utanmam. Üşenmedim, paylaştım gözüme takılanları, kim bilir daha neler vardır. Her şeyi geçtim ben tanımadığım birine böyle şeyle yazsam, eşim, doktum okur rezil olurum diye utanırdım. Yazıklarınız benden hiçbir şey götürmez. Sadece ve sadece sizin için utanç verici" diyerek tepki gösterdi.

İşte Duygu Özaslan'ın pozları;

İşte Duygu Özaslan'ın pozuna gelen mesajlar;