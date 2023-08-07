Fenomen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla yakınlaştığını düşündüğü kadını kaçırarak işkence etti - Son Dakika
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Fenomen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla yakınlaştığını düşündüğü kadını kaçırarak işkence etti

07.08.2023 08:53

YouTube'da yayınlanan Stil İkonu yarışmasıyla tanınan fenomen Gizem Karamelek, erkek arkadaşının başka bir kadınla yakınlaştığını düşününce kıskançlık krizine girdi. Karamelek, kardeşi ve arkadaşıyla işbirliği yaparak kadını kaçırdı ve bir villada günlerce işkence yaptı. Kadını Gürcistan'a kaçırmak isterken girdiği polis çevirmesinde yakalanan Karamelek ve ona yardım eden kişiler tutuklandı.

Yakın zaman önce YouTube'da yayınlanan Stil İkonu yarışmasıyla adını duyuran fenomen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği Kübra isimli kadını kaçırarak götürdüğü villada günlerce işkence ettiği ileri sürüldü. Birçok şiddet ve işkenceye maruz kalan Kübra isimli kadın, ülke dışına kaçırılmak istenirken girdikleri polis çevirmesinde yardım çığlığı sayesinde kurtuldu. Karamelek ise kadının şikayetinin ardından tutuklandı.

GÜNLERCE İŞKENCE YAPTI

Kanal D Ana Haber'in özel haberine göre; Gizem Karamelek, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin başka bir kadınla yakınlaştığını düşününce kıskançlık krizine girdi. Korkunç bir plan yapan Karamelek, kardeşi ve arkadaşıyla işbirliği yaparak genç kadını kaçırdı. Kadını araç içerisinde dakikalarca darbeden Karamelek, saçını kestiği Zeynep isimli kadını bir villaya kapattı. Kadını Çatalca'daki bir villaya kapatan fenomenin günlerce işkence yaptığı ileri sürüldü.

Fenomen Gizem Karamelek, sevgilisiyle görüşen kadını kaçırarak günlerce işkence etti
Gizem Karamelek

POLİS ÇEVİRMESİNDE KURTULDU

Günlerce villada tutulan kadın, ellerini bağlı şekilde sahte plakalı bir çakarlı araca bindirilerek Gürcistan'a kaçırılmak istendi. Araç, Çorum'da polis çevirmesine girince Zeynep isimli kadın bağırarak yardım istedi. Kadının yardım çığlıkları üzerine harekete geçen polis, araç içindekileri gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Savcıya yaşadıklarını anlatan genç kadın, fenomen ve ona yardım edenlerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Gizem Karamelek, kardeşi ve 3 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fenomen Gizem Karamelek, sevgilisiyle görüşen kadını kaçırarak günlerce işkence etti
Gizem Karamelek
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Son Dakika Hukuk Fenomen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla yakınlaştığını düşündüğü kadını kaçırarak işkence etti - Son Dakika


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