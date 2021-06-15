Fenomen Hiko Baba'ya Taksim'de yoğun ilgi - Son Dakika

Fenomen Hiko Baba'ya Taksim'de yoğun ilgi

Hiko Baba polisleri görünce duygulandı

İSTANBUL - İstanbul'a gelen sosyal medya fenomeni Hiko Baba, İstiklal Caddesi'nde vatandaşları yoğun ilgisiyle karşılaştı. İstiklal Caddesi çıkışında polislere sarılan Hiko Baba, duygusal anlar yaşadı.

İnternet fenomeni Hiko Baba dün öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeydi. Sevenleri tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Hiko Baba hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. İstiklal Caddesi'nden çıkacağı sırada polisleri gören Hiko Baba, onların yanına gitti. Hiko Baba'yı görünce otobüsten inen polisler ise onunla selamlaştı. Hiko Baba polislerin ilgisi üzerine duygusal anlar yaşadı. O anlar herkesin içini ısıttı. Hiko Baba polislerle fotoğraf çekildikten sonra Taksim'den ayrıldı.