Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

TRABZON'da, çalıştıkları inşaatta podyuma çevirdikleri platformda inşaat ekipmanları ile düzenledikleri defile görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı olunca fenomen olan inşaat işçileri, hazırladıkları yeni videoyla Azerbaycan'a destek verdi. Azerbaycan ve Türk bayrağı açarak Azerbaycan'ın yanında oldukları mesajını veren işçilerin, kurguladığı nikah töreni videosu da beğeni topladı.

Araklı Hükümet Konağı inşaatında, inşaat malzemelerini kullanarak podyuma çevirdikleri platformda gerçekleştirdikleri defile görüntüleri sosyal medyada 7 milyon izlenmeye ulaşan inşaat işçileri, bu kez Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan'a destek olmak için kamera karşına geçti. İşçiler, hazırladıkları platformda yürüyüp, asker selamı vererek, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösterdi. İnşaat işçilerinin nikah salonunda kurguladığı bir başka videoda da sosyal medyada kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Fenomen işçilerin, Yeşilçam'ın unutulmaz nikah sahnelerini yansıttığı video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar tekrar paylaşıldı.

'AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLDUK'İşçilerden Müjdat Uğur, arkadaşlarıyla birlikte daha önceden de bu tür videolar yaptıklarını belirterek, "Son zamanlarda yaptığımız videolar gündem oldu, çok sevildi. Sosyal medyada ve ulusal kanallarda da paylaşıldı. Bu da bizi daha çok cesaretlendirdi. Sonrasında daha iyi videolar yapmak için çalıştık. Halk videolarımızı sevdi. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bir video tasarladık. Bu videomuz da aynı gün içerisinde yoğun ilgi gördü. Daha önceki inşaat videomuz gibi aynı seviyede ilerliyor. Bir de nikah videomuz var. Halkımızdan bu yönde talep vardı. O da çok izlendi, çok beğenildi. İleriye dönük şu an çok beklentimiz yok ancak profesyonel anlamda teklifler olursa da onları değerlendirmeye alacağız. Bazı teklifler şu anda da var" dedi.'DEVAMI GELECEK'Nikah salonunda çektikleri videoda gelin rolünü üstlenen Seyit Aslan ise, "Gelin, nikah videosu talebi vardı. Biz de değerlendirmeye aldık. Arkadaşlar da gelin rolünde benim oynamamı istedi. Ben de vatandaşları kırmamak için seve seve yaptım bunu. İlk başta eğlenmek için yaptık. Arkadaş 'sosyal medyaya atalım' dedi. Çok tutuldu, buna benzer bir video daha yapmayı düşünüyoruz. Videoların devamı gelecek" diye konuştu.'ÇALIŞIP BU TÜR VİDEOLAR HAZIRLIYORUZ' Özcan Aslan , "Bu videoları biz eğlencesine çekmiştik. Pandemiden dolayı izleyenler için de güzel bir şey oldu. İleriye dönük güzel projeler düşünüyoruz" derken, Ömer Erol da, "Biz inşaatta eğlence amaçlı video yaptık, böyle tutulacağını, sevileceğini hiç düşünmüyorduk. Halkımız ne isterse onun üzerinde çalışıp, bu tür videolar hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğunun yanı sıra söylediği şarkılar ve anında kurduğu dörtlüklerle dikkat çeken Hakan Şahan ise, " Video çektik, beğenildi. Onun yanında farklı özelliklerim de var. Sesimin güzel olduğunu söylüyorlar, şarkı söylüyorum, anında beste yazabiliyor, dörtlük kurabiliyorum" dedi.