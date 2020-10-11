Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek

11.10.2020 10:53
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek, System.String[]

TRABZON'da, çalıştıkları inşaatta podyuma çevirdikleri platformda inşaat ekipmanları ile düzenledikleri defile görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı olunca fenomen olan inşaat işçileri, hazırladıkları yeni videoyla Azerbaycan'a destek verdi.

TRABZON'da, çalıştıkları inşaatta podyuma çevirdikleri platformda inşaat ekipmanları ile düzenledikleri defile görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı olunca fenomen olan inşaat işçileri, hazırladıkları yeni videoyla Azerbaycan'a destek verdi. Azerbaycan ve Türk bayrağı açarak Azerbaycan'ın yanında oldukları mesajını veren işçilerin, kurguladığı nikah töreni videosu da beğeni topladı.

Araklı Hükümet Konağı inşaatında, inşaat malzemelerini kullanarak podyuma çevirdikleri platformda gerçekleştirdikleri defile görüntüleri sosyal medyada 7 milyon izlenmeye ulaşan inşaat işçileri, bu kez Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan'a destek olmak için kamera karşına geçti. İşçiler, hazırladıkları platformda yürüyüp, asker selamı vererek, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösterdi. İnşaat işçilerinin nikah salonunda kurguladığı bir başka videoda da sosyal medyada kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Fenomen işçilerin, Yeşilçam'ın unutulmaz nikah sahnelerini yansıttığı video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar tekrar paylaşıldı.

'AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLDUK'İşçilerden Müjdat Uğur, arkadaşlarıyla birlikte daha önceden de bu tür videolar yaptıklarını belirterek, "Son zamanlarda yaptığımız videolar gündem oldu, çok sevildi. Sosyal medyada ve ulusal kanallarda da paylaşıldı. Bu da bizi daha çok cesaretlendirdi. Sonrasında daha iyi videolar yapmak için çalıştık. Halk videolarımızı sevdi. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bir video tasarladık. Bu videomuz da aynı gün içerisinde yoğun ilgi gördü. Daha önceki inşaat videomuz gibi aynı seviyede ilerliyor. Bir de nikah videomuz var. Halkımızdan bu yönde talep vardı. O da çok izlendi, çok beğenildi. İleriye dönük şu an çok beklentimiz yok ancak profesyonel anlamda teklifler olursa da onları değerlendirmeye alacağız. Bazı teklifler şu anda da var" dedi.'DEVAMI GELECEK'Nikah salonunda çektikleri videoda gelin rolünü üstlenen Seyit Aslan ise, "Gelin, nikah videosu talebi vardı. Biz de değerlendirmeye aldık. Arkadaşlar da gelin rolünde benim oynamamı istedi. Ben de vatandaşları kırmamak için seve seve yaptım bunu. İlk başta eğlenmek için yaptık. Arkadaş 'sosyal medyaya atalım' dedi. Çok tutuldu, buna benzer bir video daha yapmayı düşünüyoruz. Videoların devamı gelecek" diye konuştu.'ÇALIŞIP BU TÜR VİDEOLAR HAZIRLIYORUZ' Özcan Aslan, "Bu videoları biz eğlencesine çekmiştik. Pandemiden dolayı izleyenler için de güzel bir şey oldu. İleriye dönük güzel projeler düşünüyoruz" derken, Ömer Erol da, "Biz inşaatta eğlence amaçlı video yaptık, böyle tutulacağını, sevileceğini hiç düşünmüyorduk. Halkımız ne isterse onun üzerinde çalışıp, bu tür videolar hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğunun yanı sıra söylediği şarkılar ve anında kurduğu dörtlüklerle dikkat çeken Hakan Şahan ise, " Video çektik, beğenildi. Onun yanında farklı özelliklerim de var. Sesimin güzel olduğunu söylüyorlar, şarkı söylüyorum, anında beste yazabiliyor, dörtlük kurabiliyorum" dedi.


Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek

İnşaat İşçileri, Azerbaycan, Fenomen, İnşaat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli         
11:11
Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu         
10:59
Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü         
10:08
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var         
09:54
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 11:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei