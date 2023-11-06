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Fenomen Jahrein, evine giren hırsızı suçüstü yakalayarak dövdü - Son Dakika

Fenomen Jahrein, evine giren hırsızı suçüstü yakalayarak dövdü

Son Güncelleme: 06.11.2023 08:42

Jahrein olarak tanınan fenomen Ahmet Sonuç, evinin bahçesine girerek bisikletini çalmaya çalışan hırsızı suçüstü yakalayarak dövdü. Yumruklarıyla hırsızı etkisiz hale getiren fenomenin elinde kırık meydana geldi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tanınan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, evinin bahçesinden bisikletine çalarak kaçmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı.

"ŞAHSI KOLLUK KUVVETLERİNE TESLİM ETTİM"

Eşinin çığlığı ile hırsız fark eden Jahrein, demirliklere tırmanarak kaçmaya çalışan hırsızı sırtından tutarak aşağı çekti. Yere yatırdığı hırsızı yumruklarıyla etkisiz hale getiren Jahrein'in sağ elinde kırık meydana geldi. Hırsıza olan müdahalesini Instagram hesabından yayınlayan fenomen, "Arkadaşlar, iyiyim. Selin çığlık atınca mutfaktan fırladım. Sağ elimde ufak bir kırık var ama karşı taraf pek iyi durumda değil. Şahsı kolluk kuvvetlerine teslim ettim. Merak edip soranlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fenomen Jahrein, evine giren hırsızı suçüstü yakalayarak dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenomen Jahrein, evine giren hırsızı suçüstü yakalayarak dövdü - Son Dakika
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