Fenomen Jahrein, evine giren hırsızı suçüstü yakalayarak dövdü

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tanınan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, evinin bahçesinden bisikletine çalarak kaçmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı.

"ŞAHSI KOLLUK KUVVETLERİNE TESLİM ETTİM"

Eşinin çığlığı ile hırsız fark eden Jahrein, demirliklere tırmanarak kaçmaya çalışan hırsızı sırtından tutarak aşağı çekti. Yere yatırdığı hırsızı yumruklarıyla etkisiz hale getiren Jahrein'in sağ elinde kırık meydana geldi. Hırsıza olan müdahalesini Instagram hesabından yayınlayan fenomen, "Arkadaşlar, iyiyim. Selin çığlık atınca mutfaktan fırladım. Sağ elimde ufak bir kırık var ama karşı taraf pek iyi durumda değil. Şahsı kolluk kuvvetlerine teslim ettim. Merak edip soranlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.