Fenomen kedi hayatını kaybetti

Fenomen kedi hayatını kaybettiMANİSA – Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde her gün kasaba giderek müşteri gibi sırasını bekleyerek et isteyen "Yeşim" adlı sokak kedisi öldü. Sosyal medyada yayınlanan videoyla fenomen olan kedinin ölümü kasap İkram Korkmazer'i derinden üzdü.Her gün kasaba giderek müşteri gibi sırasını bekleyen görüntüsü sosyal medyada yayınlanmasıyla yaklaşık 3 milyar kez izlenen ve bir anda sosyal medya fenomeni olan kedi Yeşim'in bitkin hali kasap İkram Korkmazer'in gözünden kaçmadı. Bitkin durumdaki kediyi hemen Turgutlu'da bir veterinere götüren kasap İkram Korkmazer, buradaki müdahalenin ardından "Yeşim"i Manisa kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.Tedavisi yapılan ve üç gün yoğun bakımda kalan kedi öldü. Kediye yaklaşımıyla takdir toplayan İkram Korkmazer, "Aramızdaki diyalog nedeniyle bütün dünya onu tanıdı. Sanki konuşuyordu benimle. Ben ne söylersem yanıt veriyordu. Benim için bir insandan farkı yoktu. Diyaloğumuzu gören herkes hayran kalıyordu. Sokak kedisiydi, son 3-4 gündür kayıptı, önceki gün iş yerime geldi. Bayılmak üzereydi, durumunu fark ettim ve apar topar Turgutlu'daki bir veterinere ardından Manisa'ya götürdüm. Serum verdiler, iğne yaptılar ama kurtaramadılar. Veterinerlerin söylediğine göre aşırı yağmurlu olan şu günlerde bir yerde kapalı kalmış dışarı çıkamamış herhalde ve enfeksiyon kapmış. Üzgünüm elimden gelen her şeyi yaptım ama kaybettim, söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.