Fenomen minik Aras'tan, maske uyarısı - Son Dakika

SOSYAL medyada ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen Aras Özadalı (3), yanlış maske kullanımına dikkat çekerek kamu spotu niteliğinde bir kolaj fotoğraf paylaştı. Minik Aras'ın bu fotoğrafı, 73 bine yakın beğeni aldı.

İzmir'de ailesiyle yaşayan ve babasının çekip, sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Aras Özadalı, geçen aylarda 'cookiechallenge' paylaşımıyla dikkat çekti. Babasının masa üzerine bırakıp, "Ben gelene kadar bunu yeme" demesinin ardından minik Aras'ın kurabiyeye uzun süre bakıp yemediği görüntülerinin yer aldığı video, binlerce kez izlendi.

Babasının okuduğu hikaye kitabındaki motosiklet arkasına binen küçük çocuğun fotoğrafını gören Aras'ın, "Sen neden kask takmadın?" diye tepki verdiği, kamu spotu niteliğindeki video da büyük ilgi gördü. Zamanla ailesinin çektiği videolarla fenomen olan, babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan Aras, en son videosunda 'arı' ve 'ayı' kelimelerini söylemekte zorlandı. Aras'ın bu videosu da 1,5 milyona yakın görüntüleme aldı.YANLIŞ MASKE KULLANIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Minik Aras son olarak kamu spotu niteliğinde yeni bir fotoğraf paylaştı. İnsanların maskeleri yüzüne düzgün takmadığını gören Aras, maskesini koluna, başına, alnına, çenesinin altına, ağzına takarak dikkat çekti. Yanlış maske kullanımını gösteren fotoğrafına ek olarak maskesini ağzı ve burnunu kapatacak doğru şekilde taktığı fotoğrafı da kolaj fotoğraflarına ekledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta koronavirüsten korunmak için doğru maske takmanın önemine vurgu yapan Aras, 'Masketak' ve 'Wearamask' diyerek de uyarmayı ihmal etmedi. Aras'ın bu kolaj fotoğrafı ise 73 bine yakın beğeni aldı.