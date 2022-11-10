Fenomen öğretmenden duygulandıran 10 kasım paylaşımı: Öğrenciler şiiri okumadı, resmen yaşadı

Kars'ta bulunan bir köy okulunda, ilkokul öğrencilerinin okumuş oldukları Mustafa Kemal şiiri izleyenleri duygulandırdı. Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu tarafından paylaşılan o görüntülere yorum yağdı.

SÖZLERİ RESMEN YAŞADILAR

Saatler 09:05'i gösterdiğinde okumaya başladıkları şiiri, tiyatro tadında bir gösteriye dönüştüren çocukların performansı büyük beğeni topladı.

İşte o şiirin dizelerinin sözleri

Minik öğrencilerin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için seslendirdikleri şiirin mısraları şu dizelerden oluşuyor;

"1881'de Selanik'te bir yiğit doğdu,

Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Beydi,

Adı Mustafa'ydı, sarı saçlı mavi gözlüydü,

Okula başladı, Mustafa Kemal oldu.

Asker olmak istiyordu, çok okudu çok çalıştı,

Asker oldu yetmedi, Kurmay yüzbaşı oldu yetmedi,

Vatanımı düşman işgalinden kurtaracağım dedi, kimle?

Milletle...

İşte o gün, saat 09:05'te hayat durdu, Dolmabahçe ağladı, vatan ağladı.

Millet ağladı.

Mustafa Kemaller Ölmez.

Şehitler Ölmez.

Vatan Bölünmez"