İZMİR FENOMEN OLMAK İÇİN HEMCİNSLERİNİ DÖVEN 2 KIZIN İFADESİ ALINDI - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, fenomen olmak için kendilerinden küçük iki kız çocuğunu darp edip o anları kameraya kaydettikleri gerekçesiyle ifadeye çağrılan A.Ç ve B.D.'ye ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Geçmiş tarihlerde çekildiği belirtilen görüntülerde A.Ç ve B.D.'nin, başka çocukları da darp ettikleri, bu görüntüleri başka çocukların da çektikleri görüldü. Öte yandan görüntülerin sosyal medyaya da yayınlandığı belirtildi.