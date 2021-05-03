Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (3) - Son Dakika

Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (3)
03.05.2021 18:23
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILARKonak ilçesinde iki kız çocuğunu darp edip o anları kayıt altına aldıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılan A.Ç. (14) ve B.D. (15), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
Konak ilçesinde iki kız çocuğunu darp edip o anları kayıt altına aldıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılan A.Ç. (14) ve B.D. (15), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suça sürüklenen çocuklar ifadelerinde, İ.E. ve H.K'nın kendilerine hakaret etmesi nedeniyle kavga çıktığını, söz konusu görüntüleri de kendilerinin paylaşmadıklarını savundu. İki çocuk, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
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