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Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu - Son Dakika

Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu

21.10.2021 15:17

ABD'de sosyal medya fenomeni Gabby Petito, nişanlısı Brian Laundrie ile çıktığı karavan yolculuğu sonrası ormanda ölü bulunmuştu. Nişanlısının ölümüyle ilgili polisle irtibata geçmeyen Laundrie de ortadan gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Petito'nun ölümünde baş şüpheli olarak Laundrie belirlenmişti. FBI özel ajanı tarafından yapılan soruşturmada bir parkta Laundrie'ye ait kişisel eşyalarla birlikte insan kalıntıları bulundu. Kalıntıların kime ait olduğu, adli tıp incelemesiyle ortaya çıkacak.

ABD'nin Wyoming eyaletinde karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun 13 Eylül'den bu yana kayıp olan nişanlısı Brian Laundrie için arama çalışmaları devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

PARKTA İNSAN KALINTILARI BULUNDU

FBI Özel Ajanı Michael McPherson, polis tarafından Florida'daki Carlton Reserve bölgesinde bulunan bir parkta yapılan aramada Laundrie'ye ait olabileceği düşünülen insan kalıntıları bulunduğunu açıkladı. Söz konusu kalıntıların yanında Laundrie'ye ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar bulunduğunu belirten McPherson, "Eşyalar, yakın zamana kadar su altında kalan bir bölgede bulundu" dedi.

ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun kayıp nişanlısına ait olabilecek insan kalıntıları bulundu

KALINTILAR ADLİ TIP İNCELEMESİNDE

Yetkililer, kalıntıların kime ait olduğunun henüz belirlenemediğini söyleyerek, bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Laundrie'nin ebeveynleri Chris ve Roberta Laundrie'nin günün erken saatlerinde söz konusu parka gittiğini doğrulayan yetkililer, çiftin insan kalıntılarının kime ait olduğunun adli tıp tarafından belirlenmesini bekleyeceğini belirtti.

NİŞANLISIYLA ÇIKTIĞI KARAVAN YOLCUĞUNDA ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Adli tıp uzmanı Brent Blue daha önce yaptığı açıklamada, Petito'nun boğularak öldürüldüğünü ve cansız bedeninin ölümünden 3-4 hafta sonra bulunduğunu açıklamıştı. Gabby Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Brian Laundrie ile birlikte temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun kayıp nişanlısına ait olabilecek insan kalıntıları bulundu

BAŞ ŞÜPHELİ LAUNDRİE

Laundrie, 1 Eylül'de Florida'daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra o da ortadan kaybolmuştu.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ANLATMIŞ

Brian Laundrie ve Gabby Petito, ağustos ayında şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti. Petito, polise nişanlısıyla bir tartışma yaşadığını söylemişti. Ağlayarak psikolojik problemleri olduğunu ifade eden Petito, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti.

Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu

Federal Soruşturma Bürosu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Adli Tıp, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu - Son Dakika


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