Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu

Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan uçakta cinsel organını gösterdiği için aldığı tepkilerden dolayı intihar etmeyi bile düşündüğünü söyleyen Kerimcan Durmaz, son videosuyla yine gündem oldu.

"BU KADAR DOĞRU BİLEMEZ"

'Yerli Ken Bebek' olarak anılan ve Kerimcan Durmaz'ın yakın dostu sosyal medya fenomeni Samet Liçina, birlikte tatile çıktığı Durmaz'a filtre ile 'Gay misin?' testi yaptı. Sonucun "Gay" çıktığını gören Samet Liçina, kahkahalara boğularak "Ay bu kadar doğru bilemez" dedi. Çıkan sonuca Kerimcan Durmaz da kahkahalarla yanıt verdi.