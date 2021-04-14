Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi? - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, ATV ekranlarında her Ramazan ayında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında sorduğu soruyla sosyal medya gündem oldu.

Selçuk Büyük, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu'da "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt verdi.

MUSTAFA KARATAŞ'A DA SORU SORMUŞTU

Selçuk Büyük, daha önce de ilahiyat hocası Mustafa Karataş'a "Camiye dolar bağışlasam dolar arttıkça sevabım artar mı?" sorusunu sormuştu.