Fenomen simitçi Ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenomen simitçi Ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü - Son Dakika

Fenomen simitçi Ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü

7 saat önce

SİVAS'ta, yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile fenomen olan, Sivasspor taraftarı, simitçi Ahmet Yaşin (40), dişlerine kavuştu.

Fenomen simitçi Ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü, System.String[]

SİVAS'ta, yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile fenomen olan, Sivasspor taraftarı, simitçi Ahmet Yaşin (40), dişlerine kavuştu. Eskiden yemek yemekte güçlük çektiğini belirten Yaşin, "Dişlerim eskisinden daha güzel oldu. Çok zorluk çekiyordum, şimdi rahatım" dedi. Yaşin, 'Sabaha kadar buradayız' sözünün patentini alacağını söyledi.

Beşiktaş galibiyetini kutlarken, videoya yansıyan, yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile sosyal medyada gündem olan, Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin'in dişleri yapıldı. Sivaslı iş insanı Erdoğan Bozatlı tarafından Suşehri ilçesindeki özel klinikte dişleri yaptırılan simitçi Yaşin'in mutlu olduğu görüldü. İmplant yöntemiyle yapılan dişlerine kavuşan Yaşin, il merkezine gelerek, yeniden simit satışına başladı. Kent meydanında simit satan Yaşin'e halkın ilgisi de devam etti. Yaşin'i görenler, yanına gelerek, simit alıp, fotoğraf çektirdi.

'PATENTİNİ ALACAĞIM'

Üst dişlerinin olmaması nedeniyle zorluk çektiğini anlatan Ahmet Yaşin, "Erdoğan başkanıma dişlerimi yaptırdığı için teşekkür ederim. Dişlerim çok güzel oldu. Eskisinden çok daha güzel oldu. Eskiden çok zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Görenler de memnun oluyor. Fenomen olduktan sonra simit satışlarım da çoğaldı. Geliyorlar, benimle fotoğraf çektiriyorlar. Dişlerimin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'Sabaha kadar buradayız' sözüyle ilgili çeşitli yapımcılardan teklif aldığını ve klip çekimlerine katıldığını belirten Yaşin, "Bu söz bana ait. Patent başvurusunu da yapacağım. Dizilerde ve televizyonlarda izinsiz kullanılmasını istemiyorum" diye konuştu.


Sivasspor, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Sabaha kadar buradayız" diyen fenomen simitçi, dizi ve filmlerde kullanılmaması için sözünün patentini alacak
Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olup kaçan sürücü: Kimliğimi almaya gittim Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:34:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenomen simitçi Ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]