Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu - Son Dakika

Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu

6 saat önce

Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu Yaptığı tostlarla Sosyal Medyada kendisinden tost mühendisi olarak bahsettiren Tostçu Erol, Hatem Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu Gaziantep'te yaptığı tostlarla ve paylaşımlarla sosyal medyada fenomen olan tostçu, mide küçültme ameliyatı oldu.

Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu

Yaptığı tostlarla Sosyal Medyada kendisinden tost mühendisi olarak bahsettiren Tostçu Erol, Hatem Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaptığı tostlarla ve paylaşımlarla sosyal medyada fenomen olan tostçu, mide küçültme ameliyatı oldu.

Gastronomi kenti Gaziantep'te sosyal medyada fenomen olan ve kentte tost mühendisi olarak bilinen tostçu Erol Sorgulu, fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 15 yıldır kilolarından şikayetçi olan 152 kilolu Sorgulu, yaptığı araştırmalar neticesinde Özel Hatem Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu. Çevresinin yemek işleriyle uğraştığını ve bu nedenle aşırı kilo aldığını kaydeden Sorgulu, sosyal medyadan takip ettiği yemek hesaplarını takipten çıkardığını söyledi.

18 yaşından itibaren kilo almaya başladığını anlatan tost mühendisi Sorgulu, "Yaklaşık 15 yıldır kilolarla uğraşıyorum. 18 yaşından itibaren kilo almaya başladım. Yaklaşık 20 kere diyet yapıp, kilolar da verdim, ama verdiğim kiloları geri aldım. Yaklaşık 2 yıldır obezite tüp mide ameliyatını internetten araştırdım. En sonunda Emin hocama karar verdim. Ameliyatım iyi geçti. Ameliyata 152 kilo girdim. Benim hedefim ilk etapta ikili rakamlara inmek. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorum. Diyetisyenimizin öngördüğü yemekleri yiyerek, Emin hocamın dediklerine uyarak, kilomun yüzde 40'ını bir yıl içinde vermek istiyorum" dedi.

Kilolarını verdikten sonra almamaya özen göstereceğini aktaran Sorgulu, "Benim çevrem hep yemekçi. Çevremin yüzde 95 oranında kebapçı, tatlıcı, baklavacı, dürümcü. Haliyle bunları ben sosyal medyadan takipten çıktım. Onlara da duyurusunu yaptım. Gülü seven dikenine katlanır misali. Şu an yaşım 35. 40 yaşıma kadar aşırı kilolarımı vermem lazım. 40 yaşından sonra da kiloları istesem de veremem. Gaziantep'teyiz aşırı yağlı yemekleri olan bir yer. Bu kiloyu da onlardan dolayı aldım zaten. Bir sosyal medya sayfam var. Oradan işletmelerin tanıtımını çekiyoruz. Bize de çekim esnasında duble hazırlıyorlar. Haliyle onu da yiyoruz. Yiyince de bu kiloları alıyoruz. Bundan sonra yine tanıtım yapacağız, ama biraz daha hafif yiyecekler yemeye özen göstereceğiz" diye konuştu.

Özel Hatem Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz da Sorgulu'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Gastronomi şehrinde önemli işler yapan hastamızı ameliyat ettik. Tost mühendisi olarak da kendini kabullendirmiş, meşhur tostçu Erol, kilolarından şikayet edince bize başvurdu. Biz de bütün imkanlarımızı seferber ederek, onun için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bütün tetkiklerini ve tahlillerini yaptırdık. İşlemlerini yaptırdıktan sonra ameliyat için engel olmadığını gördük. Bunun üzerine hastamızı ameliyata aldık. Gerçekten çok güzel bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra da hastamız sorunlu bir süreç geçirmedi. Hastamız 2'nci gününde yürümeye hareket etmeye başladı. Şuanda sıvılarını tüketmeye başladı. Hastamız belirli bir süre geçtikten sonra takriben 1 yıl boyunca mevcut kilosunun yüzde 50'sini vermiş olacak. Yurtiçi ve yurtdışından 1 buçuk yıllık süreç içerisinde birçok hastamız oldu. Bu süreçte yaklaşık 200 ameliyat yaptık. Hastalarımız hedeflediğimiz şekilde kilolarını verdi" diye konuştu.

Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu

Gaziantep, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek! TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz         
21:29
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi         
20:35
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:41:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]