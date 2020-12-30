Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu - Son Dakika

Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu

30.12.2020 00:32
Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu, System.String[]

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de ikinci finalist Serhat oldu. Serhat ve Emir arasında oynanan oyun izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Pazar günü Serhat ve Barbaros arasında final mücadelesi yaşanacak ve kazanan isim MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu olacak.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüriliğinde TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de sona gelindi. İlk finalistin Barbaros olduğu yarışmada ikinci finalisti ve elenecek ismi belirlemek üzere oyun oynandı. Serhat ve Emir arasında verilen kıyasıya mücadele tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

GÜNÜN MALZEMESİ TEREYAĞI OLDU

Oyunun ilk turunda şefler yarışmacılardan "Tereyağı" kullanarak bir başlangıç yemeği yapmalarını istediler. İlk turun sonunda Serhat 24, Emir ise 20 puan elde etti. İkinci turda yarışmacılardan "Tereyağı" kullanarak bir ana yemek yapmaları istendi. Heyecan dolu oyunun sonunda şefler tadım yaptı ve puan verdi. Puanlama sonucunda Emir'in puanı 45, Serhat'ın puanı 43 oldu. Daha sonra üçüncü ve final turu oynandı. Final turunda yarışmacılardan "Tereyağı" kullanarak bir tatlı yapmaları istendi. Nefeslerin tutulduğu final oyununun puanlaması sonuçlandı. Şeflerin oylaması sonucu en yüksek puanı alan isim Serhat oldu. Böylece yarışmadan elenen kişi Emir oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN 2. FİNALİSTİ BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'nin 2. finalisti Serhat oldu. Emir ile kıyasıya mücadele eden Serhat günün sonunda en yüksek puanı alarak finale çıkmaya hak kazandı. İlk finalist dün gece Barbaros olmuştu.

PAZAR GÜNÜ ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

Pazar günü Serhat ve Barbaros arasında final mücadelesi yaşanacak ve kazanan isim MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu olacak.

Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu

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Son Dakika Magazin Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu - Son Dakika Magazin


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