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Fenomeni Batuhan Onur Maz'ın çektiği video başına iş açtı! Bakanlık suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Fenomeni Batuhan Onur Maz'ın çektiği video başına iş açtı! Bakanlık suç duyurusunda bulundu

06.08.2021 10:24

Sosyal medyada fenomen olan Batuhan Onur Maz, yangınla ilgili paylaştığı bir videosunda itfaiye ekiplerini zan altında bırakan sözler söylemiş ve tepki çekmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, genç fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Türkiye'yi derinden üzen orman yangınlarıyla ilgili kamuoyunu yanıltacak ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak mahiyette sosyal medya hesabından paylaşım yapan Batuhan Onur Maz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili şahsın paylaşımının erişime kapatılması için de Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılmıştır. Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür:

"BU ORMANIN YANMASINI BEKLİYORUZ" İFADESİ İLE İTFAİYEYİ ZAN ALTINDA BIRAKTI

Batuhan Onur Maz adlı Instagram kullanıcısı, paylaştığı bir videoda, çıkan yangına müdahale etmek istediklerini, yetkililerin kendilerini olay yerinden uzaklaştırdığını, helikopterlerin ve uçakların 6 saattir yangına müdahale etmediğini, yetkililerin kendisine 'Bu ormanın yanmasını bekliyoruz' şeklinde ifadede bulunduğunu belirterek; Bakanlığımız, orman ve itfaiye teşkilatını zan altında bırakmıştır. Videolarda yer alan hususların Bakanlığımızca kabulü mümkün değildir.

Orman Kanunun 69'uncu maddesi ile orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmetin yapılması ve yaptırılması görevi ve yetkisi orman idaresine verilmiştir. Aynı madde ile orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda çıkarılan yönetmelik ile orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetler belirlenmiştir.

"KURUMLARIMIZA DUYULAN GÜVENİ SARSMAKTADIR"

İlgili mevzuata göre, yangın çıktığında kimlerin yangın söndürmeye iştirak edeceği, yangının genişleme ihtimalleri ve diğer tüm teknik hususlar, orman teşkilatınca alanında uzman ekiplerle belirlenir ve çalışmalar koordine edilir.

Yangına müdahale edilirken, kişilerin can ve mal güvenliğine zarar gelmeyecek önlemler alınır. Bu önlemler alınırken orman teşkilatının ve itfaiyenin görevini yapmadığı, ihmal ettiği, böylece ormanın yanmasının beklendiği ithamlarında bulunmak, kamunun yanlış bilgilendirilmesine ve yönlendirilmesine sebebiyet vermekte, personelin moral ve motivasyonunu düşürmekte, kamuoyu nezdinde ilgili personel ve kurumlarımıza duyulan güveni sarsmaktadır.

"HALK ARASINDA PANİK YARATMAKTADIR"

Söz konusu kişinin sosyal medyadaki paylaşımları ile kamuoyunu yanıltabildiği gibi halk arasında da paniğe sebep olmaktadır.

Bu nedenle yapılan paylaşımın, bakanlığımızın, orman ve itfaiye teşkilatının ve ilgili alanda çalışan kamu görevlilerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı olarak görüldüğü ve hakaret sayılabilecek nitelikte olduğu, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve orman yangınları ile mücadelede ilgili mevzuata uyulmasına engel olabilecek şekilde tahrik içermesi nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri ile tespit edilecek diğer suçlar için ilgili kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Ayrıca, ilgili kişinin, 5651 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesine istinaden yayınlara erişimin engellenmesi için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılmıştır. Tüm Türkiye'yi derinden üzen orman yangınlarıyla ilgili halkımızı yanıltmaya çalışan, kamuoyunda infiale neden olabilecek ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak paylaşımlarda bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Devletimiz çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için var gücüyle gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fenomeni Batuhan Onur Maz'ın çektiği video başına iş açtı! Bakanlık suç duyurusunda bulundu

Orman Yangınları, İtfaiye, Tarım, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fenomeni Batuhan Onur Maz'ın çektiği video başına iş açtı! Bakanlık suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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