Fenomenler Kuşadası'na hayran kaldı - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde buluşan sosyal medya fenomenleri 4 gün boyunca ilçeyi gezip, çeşitli etkinliklere katıldı.

Yüz binlerce kişinin sosyal medya üzerinden takip ettiği, 21 fenomen Kuşadası Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeye geldi. Aralarında ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın da olduğu grup, 4 gün boyunca ilçenin doğal ve kültürel güzellikleriyle ünlü noktalarını dolaştı, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçilerine ulaştırdı. Su sporları ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler de yapan fenomenler programlarının son gününde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile akşam yemeği yedi.

'HEPİMİZ DERİN BİR NEFES ALDIK'

Kuşadası'nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten sosyal medya fenomeni Atiye Beyza Gezer, "Kuşadası'na ilk gelişim. Gerçekten çok beğendim. Pandemi sürecinin ardından burada olmak çok iyi geldi. Hepimiz derin bir nefes aldık. Değişik aktiviteler yapma fırsatı bulduk. Aslında bazıları benim çok korktuğum şeylerdi fakat ortamda bulunmak bile çok güzeldi. Kuşadası insanlara birçok şeyi deneme fırsatı sunuyor. Mesela golf oynadım. Bu benim için çok özel bir deneyimdi. Değişik lezzetler tattım. Arkadaşlarımla burada çok mutlu zaman geçirdim. İnsanların Kuşadası'nda yapabilecekleri çok şey var. Yamaç paraşütü yapabilirler, golf oynayabilirler, su sporları etkinliklerine katılabilirler. Bence herkes Kuşadası'na gelmeli" diye konuştu.

'KENDİMİ BİR KUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Fenomen Aycan Demirci ise, "Hayatımda ilk kez Kuşadası'na geliyorum ve gerçekten çok beğendim. Böyle bir kente daha önce rastlamadım. Kendimi bir kuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum ve rahatım. İnsanlar çok tatlı. Her yer çok keyifli. Oteller çok güzel. Bugün ilk kez golf oynadım ve çok keyif aldım. Daha önce denemediğim sporları denedim. Çok güzel vakit geçirdik. Bence herkes bir gün Kuşadası'na gelmeli ve kendisini kuş gibi hissetmeli" dedi.