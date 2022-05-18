Fenomenler üzgün: Instagram, hikaye sayısını kısıtlayacak!

Sosyal medya devi Instagram, içerik üreticilerini üzecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform, art arda hikaye paylaşan kullanıcılarının izlenimlerini azaltacak "Hikaye Kısıtlama" fonksiyonunu test etmeye başladı. Yeni özellik, art arda hikaye paylaşımı yapan hesapların izlenimlerini azaltırken meraklı kullanıcılarını da yeni buton yüzünden bir miktar yoracak. Peki, Instagram 'ın Hikaye Kısıtlama özelliği nasıl çalışacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Instagram Hikaye Kısıtlama özelliği, yeni bir buton da getiriyor!

Sosyal medya devi Instagram, üç adetten fazla hikaye paylaşan kullanıcılarının paylaşımlarını artık arka arkaya göstermeyecek. Platform, üç adet hikayeden sonra devamını izlemek isteyen kullanıcılar için "Tümünü Göster" adlı bir seçenek sunacak.

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Instagram, şu anda kullanıcılarının art arda 100 adet hikaye paylaşmasına izin veriyor. Yeni özelliğe rağmen bu sayı aynı kalsa da üç hikayeden sonrası için Tümünü Göster butonuna dokunmak gerekecek ya da otomatik olarak bir sonraki kişinin hikayelerine atlayacak. Bu şekilde herhangi bir kullanıcının paylaştığı dördüncü hikayenin izlenme sayısı da düşük sayıda olacak.

İçerik üreticilerini üzmesi beklenen Instagram 'ın yeni Hikaye Kısıtlama özelliği, bazı kullanıcılar tarafından da oldukça sevileceği tahmin ediliyor. Çünkü çok fazla arka arkaya hikaye paylaşımı yapan kullanıcılar, bazen takipçilerini rahatsız ediyor.

Karınca görünümü adlı hikaye paylaşımı görmek istemeyen kullanıcılar, hesapları sessize alabiliyor. Bir hesabı sessize almak için hikayesinin üzerine tıklayarak Sessize Al butonuna tıklamak yeterli. Henüz test aşamasında olan Instagram Hikaye Kısıtlama özelliğinin ne zaman geleceği ise belirsiz durumda.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'ın henüz test aşamasında olan Hikayeleri Kısıtlama özelliği sizce gerekli miydi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.