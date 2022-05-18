Fenomenler üzgün: Instagram, hikaye sayısını kısıtlayacak! - Son Dakika
Üye Girişi

Fenomenler üzgün: Instagram, hikaye sayısını kısıtlayacak!

18.05.2022 12:35
Fenomenler üzgün: Instagram, hikaye sayısını kısıtlayacak!

Sosyal medya devi Instagram, art arda paylaşım yapan kullanıcılar için Hikaye Kısıtlama özelliğini test etmeye başladı! İşte detaylar...

Sosyal medya devi Instagram, içerik üreticilerini üzecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform, art arda hikaye paylaşan kullanıcılarının izlenimlerini azaltacak "Hikaye Kısıtlama" fonksiyonunu test etmeye başladı. Yeni özellik, art arda hikaye paylaşımı yapan hesapların izlenimlerini azaltırken meraklı kullanıcılarını da yeni buton yüzünden bir miktar yoracak. Peki, Instagram 'ın Hikaye Kısıtlama özelliği nasıl çalışacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Instagram Hikaye Kısıtlama özelliği, yeni bir buton da getiriyor!

Sosyal medya devi Instagram, üç adetten fazla hikaye paylaşan kullanıcılarının paylaşımlarını artık arka arkaya göstermeyecek. Platform, üç adet hikayeden sonra devamını izlemek isteyen kullanıcılar için "Tümünü Göster" adlı bir seçenek sunacak.

WhatsApp Premium geliyor! İşte detaylar

Instagram, şu anda kullanıcılarının art arda 100 adet hikaye paylaşmasına izin veriyor. Yeni özelliğe rağmen bu sayı aynı kalsa da üç hikayeden sonrası için Tümünü Göster butonuna dokunmak gerekecek ya da otomatik olarak bir sonraki kişinin hikayelerine atlayacak. Bu şekilde herhangi bir kullanıcının paylaştığı dördüncü hikayenin izlenme sayısı da düşük sayıda olacak.

Fenomenler üzgün: Instagram, hikaye sayısını kısıtlayacak!

İçerik üreticilerini üzmesi beklenen Instagram 'ın yeni Hikaye Kısıtlama özelliği, bazı kullanıcılar tarafından da oldukça sevileceği tahmin ediliyor. Çünkü çok fazla arka arkaya hikaye paylaşımı yapan kullanıcılar, bazen takipçilerini rahatsız ediyor.

Karınca görünümü adlı hikaye paylaşımı görmek istemeyen kullanıcılar, hesapları sessize alabiliyor. Bir hesabı sessize almak için hikayesinin üzerine tıklayarak Sessize Al butonuna tıklamak yeterli. Henüz test aşamasında olan Instagram Hikaye Kısıtlama özelliğinin ne zaman geleceği ise belirsiz durumda.

Fenomenler üzgün: Instagram, hikaye sayısını kısıtlayacak!

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'ın henüz test aşamasında olan Hikayeleri Kısıtlama özelliği sizce gerekli miydi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
500
En çok takipçi Cristiano Ronaldo'da En çok takipçi Cristiano Ronaldo'da Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi
Kaynak: Shiftdelete

Kısıtlama, Instagram, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenomenler üzgün: Instagram, hikaye sayısını kısıtlayacak! - Son Dakika


Son Dakika
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:41:48. #1.11#
SON DAKİKA: Fenomenler üzgün: Instagram, hikaye sayısını kısıtlayacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement