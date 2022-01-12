Fenomenlik hayali,19 yaşındaki gencin başını yaktı! Rastgele ateş açıp yayınladı, sonra olanlar oldu - Son Dakika

İzmir- Çeşme Otoyolunda seyir halindeyken hedef göstermeksizin silahla ateş eden B.Ö., bu sırada çekilmiş görüntülerini Çeşme/ Alaçatı konum bilgisi ile sosyal medya hesabından paylaştı.

EVİNE YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu İzmir'deki evinde yakalanarak gözaltına alınan B.Ö. (19), Çeşme Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Sosyal medyada fenomen olmaya çalışan B.Ö.'nün evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tespit edilen kurusıkı tabancaya da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve herhangi bir suç kaydına rastlanmayan B.Ö., sevk edildiği Çeşme Adliyesinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.