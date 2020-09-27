"Ferah Feza" sergisi yeniden sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Evliyagil Dolapdere, "Ferah Feza" sergisini yeniden izlenime sundu.

Sanatçı Nilhan Sesalan, katalog tanıtımı için düzenlenen özel sergi turunda sanatseverlerle bir araya geldi.

Katalogda yer alan eserleri için yazdığı şiirlerinden örnekler okuyan sanatçı, yapıtlarını nasıl ve hangi düşüncelerle hazırladığını anlattı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sesalan, "Hayat ne kadar inanılmaz bir programcı olduğunu bu sergiyle de bana göstermiş oldu. İlan ettiğimiz sergi tarihleri vardı, bu sergiyi düzenlerken olabilecek olasılıklar hakkında düşüncelerimiz vardı ama hayat tabii ki büyük bir plancı olarak bize farklı bir şey önerdi ve biz bu önerinin içinde gerçekten de farklı bir şey yaşamış olduk. Tabii deneyimledikçe anlamış olduk çünkü pandeminin hala süregelen bir etkisi var hayatımızda." dedi.

"Yapıtlarım paylaşıldığı kadar keyif alan bir üreticiyim"

Şubat ayında açılan sergi, kısa bir süre sonra tedbirler nedeniyle ziyarete kapatıldığında ilk olarak yapıtlarının güvende olduğunu düşündüğünü anlatan Sesalan, Evliyagil Dolapdere'nin bütün ekibine bu süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sesalan, çeşitli tarihlerde yapılmış 18 eserin yer aldığı serginin, adını Ferah Feza adlı rölyeften aldığını belirterek, "Bir iyileştirme sürecinden de bahsediyor sergi, bir önermesi o zaten. Sergi, bütün karmaşanın ve içinden çıkılamayacak durumların aslında bir sağlaması ve iyileştirme önermesi." ifadesini kullandı.

Sergiyi gezenlerinde bu iyileştirme hissini aldıklarını umduğunu dile getiren Sesalan, "Hem daha öncesinde hem de bu yaşadığımız süreçte iyice belirginleştirdi ki, paylaşmadığımız zaman hiçbir şey tamamlanmıyor. Ben yapıtlarım paylaşıldığı kadar keyif alan bir üreticiyim, sanatseverler de umarım keyif alırlar iyi hissederler." değerlendirmesinde bulundu.

"Tam anlamıyla iyileşmenin haberini veren bir sergi"

Telekonferans yöntemiyle etkinliğe şehir dışından bağlanan ku¨rato¨r Beral Madra, İstanbul'daki bütün etkinlikleri online izleyebildiğini ve çok memnun olduğunu söyledi.

İnsanların sanata ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Madra, "Nilhan Sesalan'ın bu sergisini tam anlamıyla iyileşmenin haberini veren bir sergi olarak görüyorum. Onun bütün yapıtları doğayla, tarihle, gelenekle ilgili ve bunlar şu anda bizim için çok değerli oldu." ifadesini kullandı.

Şubat ayında ziyarete açılan fakat kısa bir süre sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan solo sergi, sanatçının geniş üretim yelpazesini yeni üretimleriyle beraber gözler önüne seriyor.

Her s¸eyi oldugˆu gibi algılama c¸abasıyla birlikte arkeoloji, mimari ve dogˆa referanslarının u¨st du¨zey analitik okumalarına da tanıklık edilen seçkide, tu¨m bu referansları ic¸eren bronz, ahs¸ap, tas¸ ve bakır gibi malzemelerle sanatc¸ının son do¨nem u¨rettigˆi yeni yapıtların da bulundugˆu bir anlatımla izleyiciye sunuluyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan sergi kataloğunda Nilhan Sesalan ile yapılan söyleşinin yanı sıra Nevzat Sayın ve Evrim Altuğ'un görüşlerine de yer veriliyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle mart ayında kapılarını kapatmak zorunda kalan ve 16 Eylül'de yeniden sanatseverlerle buluşan sergi 18 Ekim'e kadar görülebilecek.