Ferah Şahin, İsminin Verildiği Parkta Anıldı

MERSİN'de, polis memuru Fatih Burak Aykul'un silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Feray Şahin (23), isminin verildiği parkta anıldı.

MERSİN'de, polis memuru Fatih Burak Aykul'un silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Feray Şahin (23), isminin verildiği parkta anıldı. Gözü yaşlı annne Aysel Şahin, "Başka analar ağlamasın. Tüm kadınlar, tüm toplum olarak ellerin vicdana konulmasını ve susulmamasını istiyorum. Sen susarsan, ben susarsam bütün kadınlar, bütün insanlık susarsa bu katliamların asla sonu gelmez" dedi.



Kent merkezindeki Mezitli ilçesinde yer alan Feray Şahin Parkı'ndaki anma etkinliğine anne Aysel ve baba Bekir Şahin başta olmak üzere, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gözyaşları içinde duygularını dile getiren anne Aysel Şahin, "Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cinayetleri konuşuyoruz. Ben diyorum ki, yeter artık analar ağlamasın. Kadınlarımız, kızlarımız ölmesin istiyorum. Katillere iyi hal indirimi verilmesini istiyorum. Her takım elbise giyene iyi hal indirimleri verilmesin. Müebbet hapis cezaları verilsin ki, bir nebze olsun katiller de katliam yapmadan önce bir kere durup düşünsünler istiyorum. Bizim davamızın da tüm kadın cinayetlerine örnek olmasını istiyorum. Bizim davamız şuan Yargıtay'da ve takipçisiyiz. Bunun peşini asla bırakmayacağız. 23 yaşında üniversite son sınıf öğrencisi olan, mimarlık okuyan kızımızı kaybettik. Başka analar ağlamasın, susmayalım istiyorum. Tüm kadınlar, tüm toplum olarak ellerin vicdana konulmasını ve susulmamasını istiyorum. Çünkü sen susarsan, ben susarsam bütün kadınlar, bütün insanlık susarsa bu katliamların asla sonu gelmez" diye konuştu.



Feray'ın Mezitli Belediyesi'nde staj yaptığını belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Ben kendisini göremedim. Çok üzgünüm, keşke görebilseydim. Eğer yaşasaydı Feray bugüan toplumda saylgın bir mimar olacaktı" diye konuştu. Konuşmaların ardından parkın girişine çiçek bırakıldı.



19 Eylül 2017'de meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirmiş, sanık Aykul Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. - Mersin

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Vatan Şaşmaz'ın Cesedinin Görüntülerini Yayanların Cezası Belli Oldu

Otomobilden Atlayan Rabia Hayatını Kaybetti

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı

Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor