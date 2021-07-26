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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: "Feraha çıkmak için aşı olun" - Son Dakika

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: "Feraha çıkmak için aşı olun"

26.07.2021 11:07

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: "Feraha çıkmak için aşı olun" "Kişi koronavirüs geçirse bile mutlaka hatırlatıcı doz öneriyoruz" Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: "Feraha çıkmak için aşı olun"

"Kişi koronavirüs geçirse bile mutlaka hatırlatıcı doz öneriyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop; "Özellikle ek hastalığı olan kişiler, yüksek risk grubunda olan kişiler çok fazla temasa müsait yerlere gitmemelerini, biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Aşı istediğimiz yüzdelere geldikten sonra ülkenin aydınlık ve feraha çıkacağını umut ediyoruz" dedi.

Başhekim İsmail Altıntop; pandemi ile mücadeledeki en büyük silahın aşı olduğunu ifade ederek; "Mümkün olan en son gücümüzü de aşıya vererek biz bu mücadeleden başarılı çıkmak istiyoruz. Kayseri ile şöyle söylemek istiyorum. İller arası tatlı bir rekabet başladı. Artık onların da oranları yayınlanıyor. Kayserimiz bu konuda orta sıralarda diyebilirim. İlk 10'a giremedi ama orada biz de şampiyon olmak istiyoruz. Yani aşıda ilk sıralarda olmak istiyoruz. İlgi fazla Kayserimizde. Yazın gelmesiyle Kayseri'de nüfusu artıyor, kalabalıklaşma artıyor. O açıdan vatandaşların aşılarını olmalarını öneriyoruz. Çünkü aşı olmak yetmiyor, yine maske ve mesafeye devam edecekler. Yüzde 70'li rakamlara ulaştığımızda Kayseri rahatlamış olacak. Türkiye'de konulan hedef buydu. 18 yaşının üzerindeki kişilerde eğer yüzde 70 aşılama olursa büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

En fazla aşılama merkezlerinden bir tanesi Devlet Hastanesi

Kayseri'de en çok aşılama merkezlerden bir tanesinin Devlet Hastanesi olduğunu vurgulayan Altıntop; "Biz burada her vatandaşımızdan aşı yaptıktan sonra onların 15 ile 30 dakika arası beklemelerini istiyoruz. Çünkü ani gelişecek alerjik reaksiyonlar olabilir. Bu açıdan onları korumak istiyoruz. Aşı tüm Türkiye'de yaygın yapılmaya başlandıktan sonra gördüğümüz önemli bir komplikasyon olmadı. Yani kolda hafif bir ağrı, kızarıklık. Onun dışında halsizlik hissi olabilir. Onları görebildik ama ciddi bir durumla karşılaşmadık ya da semptom olan kişiler varsa acil servisimize yönlendirdik. Riskli grupların kesinlikle aşı olmalarını öneriyorum. Yani burada riskli grup tanımı çok belli. Şimdi biliyorsunuz 3. doz aşı da onaylandı. 50 yaş üzerinde riskli tanımlanan kişilerle yine sağlık personellerinde 3. doz aşı e-nabız üzerinden tanımlandı. Kontrol etmelerini ve ondan sonra aşı olmalarını öneriyoruz. Toplum olarak bağışıklanmadan başka önümüzde mücadele edebilecek durumumuz yok. O açıdan hedefimize ulaşmak için aşı önemli. Kayseri için de bunu yapmamız lazım" dedi.

"Kişi koronavirüs geçirse bile hatırlatıcı doz öneriyorum"

Koronavirüs geçirenlerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için hatırlatıcı doz uygulanmasını öneren Başhekim Altıntop; "Şimdi vatandaşın şurada kafası karışık yani biz 15 aydır pandemi ile uğraşıyoruz. Yani hasta ile uğraşırken bir taraftan da akademik olarak bunlarla ilgili yayınlar çıkıyor. Tabi ki net ya da 'yüzde 100 şudur' denilen bir yayın olmamakla beraber yapılan son çalışmalar şunu gösteriyor; son zamanlarda çıkan Delta varyantına karşı yine Delta plus olduğu gündeme gelmeye başladı. Bunlara etkili olabilecek yeni aşıların mutlaka hatırlatıcı dozlarının yapılmasını Sağlık Bakanlığımız öneriyor. 3. dozla beraber kişilerde çok daha etkili olacağını düşünüyoruz. Geçirmiş kişiler tek doz aşı oldular ya da hiç olmadan koronavirüs geçirdiler. Biliyorsunuz oradaki süre 6 aydı o süre 3 aya düşürüldü. Kişi koronavirüs geçirse bile mutlaka onlara hatırlatıcı doz öneriyorum. Bağışıklık sistemi daha güçlensin diye" şeklinde konuştu.

"Aşılama istediğimiz yüzdelere gelirse yaz sonuna feraha çıkarız"

Aşılamada istenilen yüzdeye gelindiğinde ülkenin yaz sonuna aydınlığa çıkacağını düşündüklerini de sözlerine ekleyen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop; "Aşı olan kişilerin bile koronavirüs geçirebileceğini düşünürsek, biz bilerek veya bilmeyerek taşıdığımız bir virüsü masum başka bir vatandaşımıza taşıyabiliriz. Bundan dolayı bakanlığımız bunlarla ilgili bir genelge ya da bildiri yayınlayana kadar maske, mesafe kurallarına azami derecede dikkat edilmesini öneriyoruz. Gidilen tatil köylerinde, gidilen ev ziyaretlerinde, akraba ziyaretlerinde, büyüklerimizin ziyaretlerinde, market alışverişlerinde özellikle maske, mesafeye vatandaşlarımızdan dikkat etmelerini istirham ediyorum. Biliyorsunuz şuanda dünyadaki tek hastalık pandemi değil. Şunu gördük; pandemide eve kapanmış yaşlı kişilerin pandemiden sonra, polikliniklerimize yoğun bir şekilde talep ettiğini gördük. Diğer hastalıklarla ilgilide sıkıntı yaşıyorlar. Çok fazla temasa müsait yerlere gitmemelerini, biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Aşı istediğimiz yüzdelere geldikten sonra çok daha rahat yazın sonuna bu ülkenin aydınlık ve feraha çıkacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: Feraha çıkmak için aşı olun
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: Feraha çıkmak için aşı olun
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: Feraha çıkmak için aşı olun
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: Feraha çıkmak için aşı olun
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: Feraha çıkmak için aşı olun

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: 'Feraha çıkmak için aşı olun' - Son Dakika


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