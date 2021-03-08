'Feray için adalet' fidanı diktiler - Son Dakika

'Feray için adalet' fidanı diktiler

08.03.2021 19:30
'Feray için adalet' fidanı diktiler, System.String[]

Mezitli Belediyesinde stajyer olarak görev yaptığı dönemde erkek şiddetine kurban edilen Mimar Feray Şahin'in anısına Yeni Mahallede bulunan Feray Şahin Parkına fidan dikimi yapıldı.

Mezitli Belediyesinde stajyer olarak görev yaptığı dönemde erkek şiddetine kurban edilen Mimar Feray Şahin'in anısına Yeni Mahallede bulunan Feray Şahin Parkına fidan dikimi yapıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Feray Şahin'in anne ve babasının da katıldığı anma etkinliğinde, kadına şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenlere dikkat çekildi. Tarhan, Feray Şahin'in öldürülmesinin üzerinde yıllar geçmiş olmasına karşın henüz daha mahkemenin sonuçlanmamış olmasına dikkat çekerek, "Feray Şahin öldürülmeseydi mimar olacak ve Türkiye'ye hizmet edecekti. Kadınların şiddete uğraması yüreklerimizi yaralıyor. Kabul etmemiz, alışmamız mümkün değil" dedi.

Yüreği yanan bir anne olarak kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve yanlarında olan Başkan Tarhan'a teşekkür eden Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin, "Bu kadar insanı kızımıza sahip çıkarken görmek beni çok duygulandırdı ve onurlandırdı. Benim kızım doğayı, hayvanları, insanları ve ülkesini çok severdi. Bu park onun için çok anlamlı. Başkanımız bu parkı bize armağan ederek kızımızın anısının ilelebet yaşamasını sağlamıştır. Çünkü burada çocuklar oynuyor, hayvanlar geziyor, kuşlar özgürce uçuyor. Bunun bize kazandırdığını anlatmaya kelimeler yetmez" diye konuştu.

Feray'ın yaşadığı kısa dönemde sahip olduğu güzellikleri anlatan acılı anne Aysel Şahin, "Yüreği sevgi dolu bir insandı. Yetim çocukları parka götürür onlarla zaman geçirirdi. Caniler tarafından katledildi. Katili şu an hala aramızda dolaşıyor. Bu adalet mi? Şimdi meydan meydan dolaşıp adalet arıyoruz. Bu acıyı yaşatmak reva mı?" diye sordu.

Duygusal anların yaşandığı törende zeytin fidanı Başkan Tarhan ve Feray'ınanne, babası tarafından toprakla buluşturuldu. - MERSİN

'Feray için adalet' fidanı diktiler
'Feray için adalet' fidanı diktiler
'Feray için adalet' fidanı diktiler

Neşet Tarhan, Türkiye, Mezitli, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Feray için adalet' fidanı diktiler - Son Dakika


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