Son Dakika Haberleri: Feray Şahin, ölümünün ikinci yılında Gaziantep'te anıldı
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Feray Şahin, ölümünün ikinci yılında Gaziantep'te anıldı

1 saat önce

Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde öldürülen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin, ölümünün ikinci yılında Gaziantep'te anıldı.

Feray Şahin, ölümünün ikinci yılında Gaziantep'te anıldı, System.String[]

Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde öldürülen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin, ölümünün ikinci yılında Gaziantep'te anıldı.


Ölümünün ikinci yılı nedeniyle Feray Şahin için Gaziantep Kadın Platformu tarafından Yeşilsu Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Çeşitli sloganların atıldığı ve basın açıklamasının yapıldığı etkinliğe bazı kadın platformları da destek verdi. Kadınlar yaptıkları açıklamada Feray Şahin'i anarak kadın cinayetlerine de dikkat çekti.


Gaziantep Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, "Mersin'de üniversite son sınıfta okuyan 23 yaşındaki Feray Şahin, iki yıl önce bugün savunmasız bir şekilde öldürüldü. Ailesinin tek kızı olan Feray, ne yazık ki kadın cinayetlerinin ne ilki ne de sonuncu oldu. Feray'ın katili ise verilen ödül gibi ceza ile bugün sokaklarda, aramızda ve hiçbir şey olmamış gibi geziyor. Katil zanlısı dava sürecinde de cinayeti işledikten sonra delillerin önemli kısmını yok ederken, cinayete de kaza süsü vererek mahkemeyi yalanları ile yönlendirdi. Feray'ın dosyası ise Şubat ayından beri Yargıtay'a taşınan karar ile ilgili yanlıştan dönülmesini ümit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Yapılan basın açıklaması Feray Şahin için atılan sloganlarla son buldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
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