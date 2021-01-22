Ferdane Kurt'un katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ferdane Kurt'un katil zanlısı adliyeye sevk edildi

22.01.2021 13:21

Ferdane Kurt'un katil zanlısı adliyeye sevk edildi Bayrampaşa'da bir otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt'un katil zanlısı cinayeti itiraf etti.

Ferdane Kurt'un katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt'un katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt, 12 Ocak günü aynı otelde kaldığı öğrenilen Cemil Yar'ın odasında iple boğularak öldürülmüş bir halde bulunmuştu. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Cemil Yar'ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı incelme başlatmıştı. Yaklaşık 400 güvenlik kamerasından elde edilen 216 saatlik görüntüyü incelemeye alan, polis ekipleri cinayet şüphelisi Cemil Yar'ı Başakşehir'de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil Yar'ın tehdit, hakaret, yaralama gibi suçlardan 6 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Yar'ın

emniyette verdiği ilk ifadesinde " Alkol alıyorduk. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Öldürdüğümü biliyorum ama o an aklımda yok" şeklinde ifade verdiği ileri sürüldü. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Eski eşi koruma altına alındı

Öte yandan Cemil Yar'ın olayı gerçekleştirip kayıplara karışmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısının Malatya'da yaşayan eski eşi hakkında tedbir amacıyla koruma kararı aldırdığı bilgisi elde edildi.

Ferdane Kurt'un katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Ferdane Kurt'un katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Ferdane Kurt'un katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Ferdane Kurt'un katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bayrampaşa, Cinayet, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ferdane Kurt'un katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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