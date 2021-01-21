Ferdane Kurt'un katili yakalandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt'un katil zanlısı Cemil Yar, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt, 12 Ocak günü aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş bir halde bulundu. Ferdane Kurt'un cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphelisi Cemil Yar ise olayı gerçekleştirdikten hemen sonra otelden ayrılarak kayıplara karışmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak aranan Cemil Yar'ı Başakşehir'de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli sorguya alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)