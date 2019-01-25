Ferdi Akgün "Benimle Uyan" Diyor
1 saat önce
Ferdi Akgün "Benimle Uyan" isimli ilk solo single'ı müzikseverlerle buluşuyor.
Michael Jackson'a duyduğu hayranlıkla müziğe ve dansa olan ilgisi çocuk yaşlarda keşfedilen Ferdi Akgün'ün, "Benimle Uyan" isimli şarkısının söz ve müziği Burak Karaaslan'a, düzenlemesi Nurettin Çolak'a ait.
Ferdi Akgün, güçlü alt yapısı ve kalbe işleyen sözleriyle kış aylarında içimizi ısıtacak olan "Benimle Uyan" single'ının fotoğrafları için; Çiğdem Karavit'in stil danışmanlığında, Hatem Sipahi'nin objektifine poz verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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