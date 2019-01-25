Son Dakika Haberleri: Ferdi Akgün "Benimle Uyan" Diyor

Ferdi Akgün "Benimle Uyan" Diyor

1 saat önce

Ferdi Akgün "Benimle Uyan" isimli ilk solo single'ı müzikseverlerle buluşuyor.

Ferdi Akgün

Michael Jackson'a duyduğu hayranlıkla müziğe ve dansa olan ilgisi çocuk yaşlarda keşfedilen Ferdi Akgün'ün, "Benimle Uyan" isimli şarkısının söz ve müziği Burak Karaaslan'a, düzenlemesi Nurettin Çolak'a ait.

Ferdi Akgün, güçlü alt yapısı ve kalbe işleyen sözleriyle kış aylarında içimizi ısıtacak olan "Benimle Uyan" single'ının fotoğrafları için; Çiğdem Karavit'in stil danışmanlığında, Hatem Sipahi'nin objektifine poz verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:13 Kaynak: Bültenler

Nurettin Çolak, Michael Jackson, Ferdi Akgün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Serdar Ortaç'a Seslendi: Chloe'yi Bırak, Etraf Güzel Kız Kaynıyor

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:08:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ferdi Akgün "Benimle Uyan" Diyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]