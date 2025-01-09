Ferdi Durmuş Müzik Camiasına Giriş Yaptı

Müzik

Ferdi Durmuş sosyal medyada yaptığı güzel paylaşımlarıyla gündem olmuştu. İnstagram'da takipçi kitlesi 1 milyon kişiye ulaşan isim Ferdi Durmuş yaptığı beat ve singleriyle müzik camiasına giriş yaptı. Müziğe olan duygusu küçük yaşlarda başlamış olan sosyal medya fenomeni Ferdi Durmuş müzikte kendini geliştirip daha büyük işlere adım atmayı planlıyor.

Ferdi Durmuş kimdir?

Ferdi Durmuş, 8 Kasım 1992 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve Lise eğitimini Trabzon'da tamamlamıştır. Son günlerde sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımları ve twitleriyle dikkatleri üzerine çeken isim kısa zamanda büyük takipci kitlesini ulaşmıştır. Pek çok ünlü isim Ferdi Durmuş'u yakından takip etmekte, post ve tweetlerini ilgi ile incelemektedir.