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Ferdi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı. Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. - İSTANBUL
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