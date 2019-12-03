Son Dakika Haberleri: Ferdi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de
Son Dakika Spor Ferdi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de - Son Dakika Spor

Ferdi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.

Ferdi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı. Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. - İSTANBUL

Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum
Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya Mert'ten "Gel bizde oyna" diyen Avusturya Teknik Direktörü'ne yanıt: Kalbim ay-yıldız için atıyor Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 03:15:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ferdi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]