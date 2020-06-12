Ferdi Kadıoğlu 2. kez 11'de
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ikinci kez ilk 11'de Kayserispor karşısında görev yapacak.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ikinci kez ilk 11'de Kayserispor karşısında görev yapacak.
Korona virüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından Fenerbahçe'nin 27. haftada Kayserispor'u ağırladığı müsabakada genç yıldız Ferdi Kadıoğlu bu sezon ikinci kez ilk 11'de forma şansı buldu. Kadıoğlu ilk olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkmış ve ikinci yarının başında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakmıştı. Bu müsabakanın ardından Konyaspor karşısında 7 dakika forma giyen 20 yaşındaki futbolcu korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Kayserispor karşısında kendine ilk 11'de şans buldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:22 Kaynak: İHA
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