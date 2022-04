Ferdi Kadıoğlu: "Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyorum" - Son Dakika

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, hafta sonu oynayacakları Galatasaray derbisi için sabırsızlandığını söyleyerek, "Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağız ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe TV'de yayınlanan 'Günün Röportajı' programının konuğu oldu.

Uzun süren sakatlığının ardından verimli bir rehabilite süreci geçirdiğini ve şu an çok daha güçlü bir şekilde sahada yer aldığını ifade eden Ferdi Kadıoğlu, hafta sonu Galatasaray ile oynayacağımız derbi maçı için sabırsızlandıklarını da söyledi. Uzun süren sakatlık sürecinin ardından Kayserispor maçıyla yeniden sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu, bu süreci şu şekilde anlattı:

"Benim açımdan gerçekten zor bir periyot olduğunu söyleyebilirim, çünkü o dönemlerde gayet formdaydım ve iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. O süreçte maalesef önemli maçları da kaçırmış oldum, bundan dolayı da çok üzgünüm. Bu sakatlığın pozitif tarafına bakacak olursam eğer bu süreçte gerçekten çok fazla çalıştım. Fitness antrenörleriyle, doktorumuzla, fizyoterapistlerimizle beraber çok iyi bir şekilde bu süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sakatlık sürecinden sonra kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Mutlu olduğum şey de son maçta, son dakikalarda almış olduğum süre. Bizim açımızdan gerçek anlamda 4-0'lık çok güzel bir galibiyet oldu. Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz. Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağı ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz."

"İhtiyaç halinde her zaman hazır olduğumu söyledim"

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yaklaşımını ve takımla olan iletişimini de değerlendiren Kadıoğlu, "Teknik Direktörümüz İsmail Hocamız ile iyi bir iletişime sahip olduğumuz söyleyebilirim. O da bana sürekli olarak nasıl olduğumu, iyi olup olmadığımı, %100 hazır mıyım yoksa değil miyim, bunları soruyor. Ben de hocama ihtiyaç halinde her zaman hazır olduğumu söyledim. Kendisiyle bunları paylaştım. Kendimi şu an güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Benim açımdan bu sakatlık süreci pozitif bir süreç oldu ve herkesin de bu noktada bana çok fazla yardımı oldu. Beş haftalık bu sakatlık periyotu sonrasında kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum" dedi.

"Güçlü bir şekilde geri döndüm"

Yaşadığı sakalık sürecinin ardından bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Her futbolcu için sakatlık süreçleri üzücü olur ben de kendimi o dönemde üzgün hissetmiştim. Ancak yapacak bir şey yok, o an o durumu kabul etmeniz ve tedavinize odaklanmanız gerekiyor. Tekrar sakatlanmamak ve en güçlü şekilde dönebilmek için en iyi şekilde hazırlanmak şart. Ben de aynı şekilde doktorlarımızın ve fitness antrenörlerimizin, hocalarımızın yardımlarıyla beraber daha güçlü şekilde döndüğümü söyleyebilirim. Çünkü amacınız bu sakatlıklar sonrasında hızlı bir şekilde dönebilmek. Çok daha güçlü şekilde, çok daha çalışarak geriye dönebilmek. Ben de aynı şekilde tedavilerimi sürdürüyorum, çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı şekilde fitnesstaki çalışmalarımı da antrenörlerimizle birlikte sürdürüyorum. Şu an benim için tekrar oynama zamanı geldi. Kendimi güçlendirerek yoluma devam edeceğimi düşünüyorum ve bu sakatlıktan sonra da ayaklarımı çok daha güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sakatlık sürecinin pozitif noktası olarak bunları ifade edebilirim" diye konuştu.

"Taraftarımızdan güzel mesajlar aldım"

Sakatlık sürecinde taraftarlarımızdan çok sayıda mesaj aldığına ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Ferdi Kadıoğlu, "Bu süreç içerisinde taraftarlarımızdan da gayet güzel mesajlar aldım. Nasıl olduğumu soran mesajlar paylaştılar. Gerçekten mutluluk vericiydi. Taraftarlar ne zaman geri döneceğimi sordular. Bu güzel desteklerinden dolayı onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir histi, özellikle de bu sakatlık sürecinde beni düşünüyor olmaları beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz"

Derbi hazırlıklarına dair konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Şu an itibarıyla hazırlıklarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Rakibimizle alakalı, onların nasıl oynadığına dair videolar izliyoruz. Savunmayı nasıl yapıyorlar, ofansta nasıllar bunlarla ilgili videolar izliyoruz. Biz de bunlar karşısında en iyi taktiği uygulamak adına yapmamız gerekenleri konuşuyoruz ve motivasyon anlamında da gerçek anlamda motivasyonumuz çok yüksek. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesini oynayacağız. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister. Bizler de mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz" dedi.

"En iyimizi sergilemek istiyoruz"

Ferdi Kadıoğlu, derbide oynamanın bir futbolcu için en güzel hislerden biri olduğunu şöyle ifade etti:

"Genç bir oyuncuyum ama daha önce de kariyerimde oynamış olduğum büyük derbiler var. Benim açımdan harika bir his. Futbolcuysanız bunlar tabii ki sizin için en güzel hislerden bir tanesi oluyor. Bizler de aynı şekilde oynayacağımız derbide taraftarlarımızın desteğiyle beraber en iyimizi sergilemek istiyoruz. Dolu tribünler önünde, taraftarlarımızla beraber bu derbinin hissi bizler açısından harika olacak. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı şekilde taraftarların da bizler için hazırladığı şeyleri sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Derbiyle ilgili özel bir hazırlığım yok"

Büyük bir maça çıkacaklarını ancak bunun özelinde ekstra bir hazırlık yapmadığını dile getiren genç yıldız, "Bu maçla alakalı olarak özel bir hazırlığım yok. Oynayacağımız Galatasaray maçı diğer maçlar gibi bir maç. Dolayısıyla bu şekilde ekstra bir hazırlığım ya da ekstra bir kafamda böyle bir hazırlık yok. Ama tabii ki de büyük bir maç, büyük bir derbi. Haliyle bu sizde ekstra bir motivasyon oluşturuyor. Ama söylemiş olduğum gibi bu maçla ilgili olarak farklı bir hazırlığa sahip değilim" dedi.

"Haftalar geçtikçe daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum"

Yakalanan galibiyet serisiyle birlikte takımda oluşan pozitif havayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, "Ben her hafta daha iyisini sergilediğimizi düşünüyorum. Haftalar geçtikçe çok daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takımıma yardım edemediğim süreçte de çok mutluydum aldığımız galibiyetlerden ve ortaya koyduğumuz iyi oyundan dolayı. Son maçta da skor 3-0'ken oyuna girdim. Kendimi çok mutlu hissettim. Uzun süren sakatlık periyodundan sonra o maçta dakikalar almak mutluluk vericiydi. Takımımla gurur duyuyorum. Aldıkları galibiyet serisinde dolayı mutuyum. Umarım bu serimiz daha da sürer ve şu an itibarıyla takım arkadaşlarım yüksek bir motivasyon sergiliyor saha içerisinde ve dolayısıyla olumlu sonuçlar geliyor. Takımımla gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

Karakteriyle ilgili değerlendirme yapması istenen Ferdi, "Sakin karakterde birisiyim. Kendimle ilgili ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Çevremdekilerin benimle alakalı yorum yapmaları daha kolay olacaktır. Kendim hakkımda bu tip yorumlar yapmak benim açımdan zor" yanıtını verdi.

"Taraftarlarımız son dakikaya kadar bizi desteklesin"

Son olarak taraftarlarımıza seslenen Ferdi Kadıoğlu, "Taraftarlarımızdan isteğim, beklentim maçın son dakikasına kadar destek olmaları. Maç içerisinde ne olursa olsun onların desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şekilde desteklerinden dolayı yanlarımızda oldukları için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle son maçlarda gösterdikleri destekler harikaydı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde bir derbi maçı var. Umuyorum taraftarlarımızın desteğiyle beraber güçlü ve pozitif bir enerjiyi saha içinde sergileme imkanı yakalarız" diyerek sözlerini tamamladı.