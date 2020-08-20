Ferdi Kadıoğlu: Her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız - Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu: Her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız

"Bir şeyleri başarıyorsak beraber başarmalıyız, beraber yapmalıyız, beraber kazanmalıyız""Şu an için takım içerisinde harika bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim"Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, "Yeni taktikler geliştirmemiz gerekiyor ve bu sene birincilik için, şampiyon olmak...

Ferdi Kadıoğlu: Her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız, System.String[]

"Bir şeyleri başarıyorsak beraber başarmalıyız, beraber yapmalıyız, beraber kazanmalıyız"

"Şu an için takım içerisinde harika bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, "Yeni taktikler geliştirmemiz gerekiyor ve bu sene birincilik için, şampiyon olmak için saldırmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımı'nın genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 'Günün Röportajı' programının konuğu oldu."GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"Yeni sezon öncesi yoğun tempoda gerçekleştirilen hazırlık dönemi ve kamp süreci hakkındaki görüşlerini paylaşarak röportaja başlayan Ferdi Kadıoğlu, "Hazırlıklara iyi başladığımızı düşünüyorum. Çok fazla idman yapıyoruz, aynı şekilde çok fazla test yaptık. Bildiğiniz üzere İstanbul spor'la da bir dostluk maçı yaptık ve 4-0 kazanmasını bildik. Bu maç içerisinde iyi şeyler yaptık; güzel ve olumlu şeyler gösterdik. Fakat daha iyi yapabileceğimiz şeyler de vardı. Bunları da hep birlikte gördük. Nitekim daha iyisini de yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu kampta teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Daha güçlü olabilme adına bizim için iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda sert bir başlangıç da oldu. Koşular yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Fiziki anlamda önemli katkıları var" dedi."TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ EROL BULUT İLE İYİ BİR DİYALOG HALİNDEYİZ"Teknik Direktör Erol Bulut hakkındaki düşüncelerini de paylaşan genç futbolcu, "Teknik Direktörümüz, İngilizce de konuşuyor ve benim açımdan bu anlamda kolay oluyor. Bu benim için gerçek anlamda çok iyi. Şu anda iyi de bir diyalog halindeyiz. Keza kendi teknik ekibi de iyi. İyi bir ekiple çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Umarım iyi ve güzel şeyler başarırız. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu."BİR ŞEYLERİ BAŞARIYORSAK BERABER BAŞARMALIYIZ, BERABER YAPMALIYIZ, BERABER KAZANMALIYIZ"Erol Bulut'un 'ben değil, biz' cümlesinin hatırlatılması üzerineyse Ferdi Kadıoğlu, "Evet, başlangıç itibariyle hocamız bunları söyledi ve de doğru ifadelerdi. Biz, bir takımız ve bir şeyleri başarıyorsak beraber başarmalıyız, beraber yapmalıyız, beraber kazanmalıyız ve beraber kaybetmeliyiz. Dolayısıyla hocanın söylediklerine katılıyorum" diyerek takım olmanın önemine vurgu yaptı."ŞU AN İÇİN TAKIM İÇERİSİNDE HARİKA BİR ATMOSFER OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"Ferdi Kadıoğlu, yeni teknik direktör ile yeni transferlerle birlikte takım içerisinde oluşturduğu atmosferi ise şu şekilde özetledi: "Şu an için takım içerisinde harika bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Zaten iyi insanlardan kurulu bir takımız. Yeni oyuncular da keza öyleler; eğlenceli ve keyifli insanlar. Bu da iyi bir atmosfer yaratıyor. Önceki senelere bakacak olursak da iyi bir atmosferimiz vardı ama en iyi durumda değildik. Maalesef en iyisini sergileyemedik. Bu konuda bazen istediğimizi yapamadık. Şu anda yeni hocamızla, yeni oyuncularla beraber daha iyisini sergilemek istiyoruz.""KENDİM İÇİN, KENDİ POZİSYONUM İÇİN HER ZAMAN SAVAŞTIM"Kişisel anlamda zamanla kendisini geliştirdiğine de değinen Ferdi, "İlk yıl benim açımdan zordu, bunu söyleyebilirim. 18 yaşımda geldim ve zorlu bir sezon geçirdim. Sadece 1 maç oynadım. Gelişim açısından zorlayan durumlardı ama bu seneler içerisinde çok fazla şey öğrendim, kendime çok fazla şey kattım.  Sonraki sezona da iyi başladım, golle başladım. Bu beni mutlu etti çünkü bir önceki seneye göre daha iyi başlamam gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdim. Bazı maçlarda oynamadım. Her zaman kadroda değildim ama kendim için, kendi pozisyonum için her zaman savaştım. Bu dönemde tabii ki takımın gelişimi de çok önemliydi. Maalesef bu doğrultuda hedeflerimize ulaşamadık. Ortak paydada buluşacak olursak hedeflerimize ulaşamadık. Bu sene umarım farklı olur ve hedeflerimize ulaşacağımız bir yıl olur. Ben de umuyorum ki takıma çok daha fazla katkı sağlarım" diye konuştu."ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İSTİYORSAK, BUNA ERİŞMEK İSTİYORSAK DAHA ÇOK MAÇ KAZANMALIYIZ"Genç futbolcu, şampiyonluk yolunda en önemli şeyin maç kazanmak olduğuna ise şu sözleriyle vurgu yaptı: "Hedefim tabii ki de bu sene çok daha fazla maç oynayabilmek olacak. İlk 11'de daha fazla süre almak istiyorum. Aynı şekilde takımıma gol ve asist anlamında daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Ligde daha fazla maç kazanmalıyız. Şampiyonluğu kazanmak istiyorsak, buna erişmek istiyorsak daha çok maç kazanmalıyız. Geçen sezon birçok maça 1-0 geride başladık. Bu da bizim için zorlayıcı bir durum oldu. Bu sene daha iyi bir taktik ortaya koyup geçen seneden daha üst seviyeye çıkmak benim de kişisel hedeflerim arasında yer alıyor.""SAHA İÇERİSİNDE NELER YAPABİLECEĞİMİ TARAFTARLARIMIZA GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"Taraftarın kendisine olan desteğinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Ferdi, "Taraftarlarımız beni çok fazla destekliyor. Ben de saha içerisinde onlara ne yapabileceğimi göstermeye çalışıyorum. Bu performansla devam edersem onların da desteği devam edecektir. Kendi adıma her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım aynı başarıları sürdürmeyi devam ederim. Geçen sezonun son bölümünde yakaladığım çıkış gibi daha iyilerini yapabileceğimi umuyorum ve biliyorum. Tabii ki hatalar yapacağım. Bu hatalardan da çok fazla şey öğreneceğimi düşünüyorum. Umuyorum ki bahsetmiş olduğum unsurlar beni daha iyi bir futbolcu yapacak" dedi.Ailesinin kendisine her zaman çok destek olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Ailem beni çok fazlasıyla destekliyor. Onların bu konuda gururlu olduklarını düşünüyorum. Maçlara geliyorlar. Keza Hollanda'dan arkadaşlarım da bana destek olmak için maçları seyretmeye geliyorlar. Tabii ki çok mutluyum. Bana fazlasıyla yardımcı oluyorlar. Şu anda babamla ve kız kardeşimle birlikteyim. Annem de diğer kız kardeşimle beraber Hollanda'da. Babama çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bana her zaman yardımcı oluyor ve beni destekliyor" ifadelerini kullandı.Dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı her zamankinden farklı bir tatil geçirdiğini belirten genç oyuncu, "Koronavirüs salgınından dolayı zorlu bir süreç oluyor. Hollanda'ya gidip ailemle ve arkadaşlarımla görüştüm. Sanki 7 ay öncesi gibiydi. Eğlendik ve keyifli zamanlar geçirdik. Fakat bu süreçte koronavirüs salgınından ötürü de dikkat etmek durumundaydık. Diğer bütün tatillere göre bu tatil çok tuhaf geçti. Aynı şekilde idmanlar yaptım. İyiydi fakat daha uzun olabilirdi" dedi."FUTBOLU SEÇEREK DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"Futbolun haricinde de birçok spor dalıyla ilgilendiğini ifade eden Ferdi, "Daha gençken birçok sporla uğraştım. Judo, tenis, jimnastik gibi sporlar yaptım. Sporu gerçekten seviyorum. Tatilde de tenis oynadım. Gençken tenis ve futbol arasında kalmıştım. Bir karar vermem gerekiyordu. Teniste çok yüksek seviyelerde oynadım. İyi durumdaydım ama sonrasında futbolu seçtim. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.Kendisini futbola yönlendiren unsurdan da bahseden Kadıoğlu, "Futbolu çok seviyorum. Aslında bakarsanız çok uzun bir boyum yok. Tenisçilere bakarsanız tenisçiler uzun boylu. Ben de bu anlamda profesyonel olmak adına futbolu tercih ettim" diye konuştu.Boş vakitlerinde neler yaptığını da paylaşan Ferdi, "Bazı zamanlar evde vakit geçirmeyi seviyorum. Konsol oyunu oynamayı, maçları izlemeyi seviyorum. Bazen de yemek yemeye gidiyorum. Alışveriş yapmayı da severim. İstanbul harika bir şehir. Çok fazla opsiyonunuzun olduğu bir şehir. Benim hayatıma bakacak olursanız hep aynı şeyleri yapmıyorum. İyi bir moddaysam dışarı çıkıyorum. Sürekli devam eden bir durum değil. Tamamen moduma göre farklılık gösteriyor. O anki ruh halime bağlı" ifadelerini kullandı.Playstation'da en sıkı rakibinin Murat Sağlam olduğunu belirten Ferdi Kadıoğlu, "Ona kaybettiğim zamanlar da oldu. Kazandığım zamanlar da oldu. Sıkı sıkıya gidiyor. Saruhan da iyi oynuyor aynı şekilde" dedi."BU YIL HER ŞEYİMİZİ VEREREK ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANACAĞIZ"Son olarak yeni sezona ilişkin Sarı-lacivertli taraftara da mesaj veren Ferdi Kadıoğlu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Geçen sezon en iyimizi ortaya koyacağımız bir performans sergileyemedik. Ancak daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Geçen sene ligi 7. bitirdik. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için böyle bir sıralamada ligi bitirmek kabul edilebilir değil. Güzel bir durum değil. Yeni taktikler geliştirmemiz gerekiyor ve bu sene birincilik için, şampiyon olmak için saldırmamız gerekiyor. Bunu hep beraber yapacağız. Bir araya gelerek ve birbirimizi motive ederek bunu başaracağız. Bu yıl her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız."


Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Kadıoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu: Her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız - Son Dakika Spor
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