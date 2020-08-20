Ferdi Kadıoğlu: Her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız

"Bir şeyleri başarıyorsak beraber başarmalıyız, beraber yapmalıyız, beraber kazanmalıyız"

"Şu an için takım içerisinde harika bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, "Yeni taktikler geliştirmemiz gerekiyor ve bu sene birincilik için, şampiyon olmak için saldırmamız gerekiyor" dedi.